Kako je SD-jev Dejan Levanič zrušil someščanko, ki ga je premagala na volitvah

Dejan Levanič naj bi predlog za razrešitev starih članov sveta in imenovanje novih na vlado poslal brez sklepa ministrstva, predloga pa pred obravnavo na vladi ni obravnavala niti komisija za administrativne zadeve in imenovanja vlade.

O zamenjavi vodstva zavoda na čelu z direktorico Kristino Dokl se je usklajeval s civilno iniciativo, ki se je ukvarjala z razmerami v domu, s pozicije moči pa je sodeloval tudi z inšpekcijskimi službami. Vse to izhaja iz dokumentov in pričevanj virov, ki smo jih pridobili v uredništvu.

Najnižje cene in večmilijonski dobiček

Dom upokojencev je imel pod vodstvom Doklove najnižje cene v Sloveniji. V zadnjem letu njenega vodenja so imeli 11 milijonov evrov dobička. Kljub temu so številni inšpekcijski nadzori in revizije razkrili nejasnosti glede oskrbe, opreme in dejavnosti, ki jih opravlja zavod. Ministrstvo pod vodstvom ministrice Anje Kopač Mrak (SD) je menilo, da gre za hude kršitve, zato je Doklovo razrešilo.

A nekdanja direktorica doma upokojencev trdi, da je šlo zgolj za manjše pomanjkljivosti, ki so bile posledica pravnih nedorečenosti, ki bi jih moralo zakonsko urediti ministrstvo. Po njenih besedah bi enake nepravilnosti odkrili tudi v drugih zavodih, če bi v njih opravili nadzor.

Inšpekcijski nadzori opravljeni pod političnim pritiskom?

Ob tem je pomembno, da je z inšpekcijskimi službami, ki so nadzirale ptujski dom upokojencev, sodeloval tudi Levanič, kar je sam priznal v eni od izjav za medije. Posledično se postavlja vprašanje, ali niso inšpekcije morebiti delovale pod političnim pritiskom.

Levanič nam na vprašanja o sodelovanju z inšpekcijskimi službami ni odgovoril.

"Levanič je zagotovo odigral svojo vlogo"

Zanimivo je tudi, da je bil Levanič v stiku s civilno iniciativo, ki si je prizadevala za menjavo Doklove. Kot je razvidno iz elektronske pošte, ki smo jo pridobili, je z iniciativo komuniciral tudi o položaju Doklove.

"Z Levaničem kot iniciativa nismo sodelovali, smo pa z njim komunicirali pozneje, po obisku na ministrstvu. Z njim smo govorili o tem, ali bo ministrstvo ukrepalo ali ne, in da naj povedo, ali kaj potrebujejo. Levanič je zagotovo odigral svojo vlogo pri menjavi vodstva, a mislim, da ni bil njegov osebni interes, da se vodstvo zamenja. Da je sodeloval v vsej zgodbi, pa je nesporno, saj je to v izjavah za medije tudi sam povedal," nam je povedal Franc Kodela, nekdanji predsednik civilne iniciative.

Levanič nam na vprašanja o sodelovanju s civilno iniciativo ni odgovoril.

Levanič poslal predlog na vlado brez predhodne obravnave?

Vlada je ob tem zamenjala tudi pet članov sveta zavoda, predstavnikov ustanovitelja, a kot pravi Doklova, ministrstvo ni objavilo javnega poziva, na katerega bi se lahko prijavili zainteresirani kandidati za nadomestne člane sveta.

V nadaljevanju naj bi Levanič predlog za razrešitev starih članov sveta in imenovanje novih na vlado poslal brez sklepa ministrstva, predloga pa pred obravnavo na vladi ni obravnavala niti komisija za administrativne zadeve in imenovanja vlade.

Anja Kopač Mrak in Dejan Levanič: Vse je bilo zakonito

Nekdanja ministrica Anja Kopač Mrak in Levanič sta nam sporočila, da so bili vsi postopki vsekakor zakoniti, za dodatna pojasnila sta nas usmerila na resorno ministrstvo, od koder pa nam odgovorov na konkretna vprašanja o tem, kakšen je bil postopek, še niso poslali.

Levanič je v odgovorih na naša vprašanja poudaril, da je ustanovitelj, potem ko sta služba notranje revizije ministrstva za delo in inšpekcija ugotovili vrsto nepravilnosti v ptujskem domu upokojencev, sprožil nujne postopke za zamenjavo direktorice in sveta zavoda.

"Delali smo v dobri veri"

"Šlo je za hude kršitve zakona o delovnih razmerjih in zakona o socialnem varstvu. Pravilnost in zakonitost postopkov so potrdili tudi sodni organi v postopkih pravnega varstva, ki jih je sprožila zamenjana direktorica, in so po mojem vedenju bili tudi pravnomočno zavrnjeni," je zatrdil.

Takratno vodstvo ministrstva je po njegovih besedah "ravnalo v skladu z zakonodajo in v dobri veri, da se s tem preprečuje nadaljevanje nepravilnosti, s tem pa zagotavlja zakonito in gospodarno poslovanje javnega zavoda v interesu njegovih varovancev. Tako direktorica kot člani sveta zavoda so bili razrešeni povsem zakonito. Ministrstvo v primeru izrednih razrešitev lahko na vladi razrešuje in imenuje člane svetov zavodov. V primeru izteka mandata pa se izpelje tudi javni poziv".

Levanič: Tudi Ljubljančani se ne izločajo iz postopkov

Naše vprašanje, ali je primerno, da je kot Ptujčan s položaja vladnega funkcionarja sodeloval pri kadrovanju v javni zavod iz svojega lokalnega okolja, je označil za nerelevantno. "Večina državnih sekretarjev prihaja na primer iz Ljubljane, pa se kljub temu ne izločajo iz postopkov, kjer se njihova pristojnost nanaša na državne institucije s sedežem v Ljubljani," je zapisal.

Na vprašanja, ali se z osebami, ki so bile razrešene s položajev, in tistimi, ki so bile na novo imenovane, osebno pozna, nam ni odgovoril.

Na volitvah sta bila protikandidata

Levanič in Doklova sta sicer pol leta pred njeno razrešitvijo na državnozborskih volitvah kandidirala v istem volilnem okraju na Ptuju. Levanič na listi SD, Doklova pa na listi stranke DeSUS. Bolje se je odrezala Doklova, ki je zbrala 85 glasov več (767) kot Levanič (682), a nobenemu od njiju se ni uspelo prebiti v državni zbor.

"Med volilno kampanjo je bilo zelo burno. Kampanja za Levaniča je bila zelo močna. Težko je bilo zdržati. Levanič na koncu ni bil izvoljen in iz tega je nastala še dodatna zamera," opisuje Doklova.

"Levanič je skupaj s civilno iniciativo in inšpekcijskimi službami deloval koordinirano za mojo zamenjavo na položaju direktorice Doma upokojencev Ptuj," je sklenila.