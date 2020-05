Kako je reagirala Aleksandra Pivec, ko je videla ta plakat? #video

"Mislim, da smo jasno povedali ne samo danes na organih stranke, ampak tudi na sestankih koalicije, katere so naše zahteve in pogoji, da ostanemo v vladi. Meni je popolnoma jasno, da zdaj ni bil čas za te vsebine, ker smo se ukvarjali z drugimi, a zdaj zahtevamo, da se jih lotimo. Če bodo prevladovale na koalicijski mizi in če bodo dobile časovnico, bomo vztrajali," je odgovorila Pivčeva.

Med drugim v stranki zahtevajo takojšnjo ustanovitev delovne skupine za pripravo zakona o demografskem skladu. Pričakujejo tudi dvig prispevne stopnje za področje zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Med sklepi organov stranke je tudi to, da se DeSUS zavzema za absolutno svobodo in neodvisnost medijev, tudi pri različnih poskusih, da se posega na to področje, je pojasnila Pivčeva.