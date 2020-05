Bodo v DeSUS strnili vrste in premagali nesoglasja?

Izvršni odbor in svet DeSUS bosta danes predvidoma razpravljala o aktualnih razmerah, drži stranke v vladi ter komunikaciji vodstva s strankino mrežo. Zahtevo za izredno sejo sveta so že pred nekaj tedni zahtevali predsedniki več pokrajinskih odborov. Predsednica Aleksandra Pivec medtem napoveduje vztrajanje pri izpolnitvi zavez iz koalicijske pogodbe.

Del članstva DeSUS naj bi razburile tudi nekatere poteze predstavnikov vlade, zlasti predsednika vlade Janeza Janše, ki so odmevale v zadnjih dneh. Med drugim je tudi del koalicije kritiziral Janšev zapis glede medijev. Predsednica DeSUS Aleksandra Pivec je v torek poudarila, da je izjemno moteče, da vsebinsko delo motijo osebni ideološki pogledi. Če bodo ti prevladali nad izvajanjem zavez iz koalicijske pogodbe, bodo razmislili o nadaljnjem sodelovanju, je dejala Pivčeva.

Sicer pa je vodstvo stranke že v petek razpravljalo o vsebinah, ki koalicijo čakajo po prioritetnem ukvarjanju z epidemijo. Med zavezami, ki so tudi del koalicijske pogodbe in za katere želijo, da se prioritetno uresničijo, v DeSUS navajajo ustanovitev urada za demografska vprašanja, demografski sklad in zakone s področja zdravstva.

Pivčeva zanikala razhajanja z Gantarjem in Stankovičevo

V minulih dneh so mediji poročali tudi o razhajanjih v vodstvu stranke. Pivčeva je v torek zavrnila namigovanja o razrešitvi generalne sekretarke DeSUS Nine Stankovič in ideoloških razhajanjih med njima. Potrdila je, da so sicer govorili o določenih kadrovskih prerazporeditvah, da bi našli optimalno rešitev za organizacijsko postavitev stranke.

Pivčeva je zatrdila, da z ministrom za zdravje in predsednikom sveta DeSUS Tomažem Gantarjem sodelujeta korektno. Foto: STA

Zatrdila je še, da vodstvo stranke deluje usklajeno, s predsednikom sveta DeSUS in ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem pa sodelujeta korektno. Pivčeva je v torek tudi ocenila, da je medijsko prikazovanje navideznega razkola v DeSUS poskus destabilizacije stranke in padca vlade, poroča STA.