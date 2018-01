Kako je podjetje Cerarjevega sodelavca povezano z odločitvami vlade #video

Prodaja zasebnega podjetja enega od najbližjih sodelavcev predsednika vlade Mira Cerarja je povezana s številnimi kadrovskimi potezami vlade. S prihodom Magne pod Pohorje in celo z imenovanjem enega od ustavnih sodnikov, so poročali na Planet TV.

Aleksandar Kešeljevič ni kdorkoli. Je pisec gospodarskega programa vladajoče stranke, osebni Cerarjev svetovalec za ekonomsko politiko in šef programske konference SMC. Povedano drugače, to je človek, ki takoj za premierjem najbolj vpliva na vse poteze stranke.

Ključ vseh povezav njegovega delovanja v politiki je prodaja njegovega zasebnega podjetja Oeconomus. Kešeljevič ga je decembra leta 2013, nekaj več kot pol leta pred parlamentarnimi volitvami, prodal ameriškemu poslovnežu Michaelu Glazerju. Po prodaji pa je to podjetje zamenjalo ime in večkrat tudi naslov.

Zanimivo pa je, da se podjetje seli izključno na naslove, povezane z družbo v lasti podjetnika Marijana Groffa. Ta je bil v preteklosti zaradi svojih poslov že obsojen na pet let in pol zaporne kazni, pred leti pa je priznal lastništvo v davčni oazi na Deviških otokih.

Kamor Marijan Groff, tja tudi nekdanje podjetje Aleksandra Kešeljeviča

Sprva obe podjetji na Trdinovi 4 v Ljubljani. Na istem naslovu tudi Michael Glazer, sprva kot partner Groffa, nato kot lastnik Kešeljevičevega podjetja. Ob vprašanju, ali je kadarkoli posloval z Kešljevičem, Groff odgovarja, da ni.

A zanimivo je, da se lokacije obeh podjetij prekrižajo. Najprej na Smerdujevi ulici 18, kjer je imel naslov Aleš Pustovrh iz Groffovega sklada in hkrati Kešeljevičev sodelavec na fakulteti. Nato sta bili obe podjetji registrirani na naslovu Dolenjska cesta 242b v Ljubljani.

"Nobenih transakcij ni, ničesar. Ne vem, kaj je sploh težava. Nobenih finančnih tokov ni. To je pravzaprav brez veze," je ob klicu novinarjev Planet TV še dejal Groff.

Kešeljevič in Glazer se nista oglašala

Kešeljevič in Glazer za komentar nista bila dosegljiva, saj sta njuna telefona zvonila v prazno. Je pa bil zato toliko bolj zgovoren nekdanji član SMC Bojan Dobovšek. Na sporno kadrovanje je opozarjal še pred zmago na volitvah. Po več neuspešnih poskusih je iz stranke po zmagi izstopil.

Ni vedno v ozadju kazenska odgovornost, a Dobovšek opozori, da obstajata še odškodninska in položajna odgovornost. "Vsekakor pa gre za konflikt interesov in če so takšne povezave, potem takšni posli niso primerni," je menil Dobovšek.

Lovke segajo tudi do Rajka Kneza

Glazer je med drugim ustanovitelj podjetja 3 Summits Capital Corp, d. o. o. – direktorski stolček je v preteklosti zasedal ustavni pravnik Rajko Knez. Ta je za SMC pripravil vpis pravice do vode v ustavo, z njeno podporo pa leta 2017 zasedel mesto ustavnega sodnika. Navedbe so na ustavnem sodišču danes zanikali.

Povezave naj bi vodile tudi do ministra, ki je zdržal le nekaj dni

Še ena povezovalna nit med Glazerjem in SMC je tudi nekdanji gospodarski minister Jožef Petrovič. Glazer je namreč med drugim ustanovil tudi podjetje Auctor Zagreb in leta 2013 kupil dobrih 11 odstotkov Dela Prodaje, ki ga kmalu po nakupu prevzel ravno Petrovič, sicer znan kot minister, ki je po le nekaj dneh odstopil zaradi afere DZS.

Gre za veliko težavo, s katero se srečuje Slovenija, pojasni Dobovšek – gre za sistemsko korupcijo. "Ker ene in iste skupine obvladujejo tako podjetja kot politiko in medsebojno krožijo na teh položajih, zato ljudje, ki imajo reference, ne morejo doseči položajev, ki bi jih morali zasesti," še dodaja Dobovšek.

Jutri bomo podrobneje predstavili, po kakšni liniji je šlo imenovanje drugega gospodarskega ministra Počivalška, in pokazali, da prihod Magne v Slovenijo morda ni tolikšno naključje, kot bi si mislili.