Kako izbrati najboljše zavarovanje?

Takrat pride do izraza temeljno poslanstvo zavarovalnice, in sicer da ustvarja gospodarsko varnost posameznika in družbe. Zavarovanja se načeloma delijo na individualno zavarovanje, ki ščiti pred ekonomskimi posledicami nastalih škod, in socialno zavarovanje, ki ščiti življenjsko raven potrošnikov.

Med najpogostejšimi prostovoljnimi premoženjskimi zavarovanji, ki jih sklepamo potrošniki, so zavarovanja stanovanjskih hiš in opreme, zavarovanja avtomobilskega kaska in zavarovanja splošne odgovornosti.

Ali ste vedeli? Najstarejša zavarovalnica je bila ustanovljena leta 1668 v Parizu. Osebna zavarovanja so se pojavila v 18. stoletju. Prva slovenska zavarovalnica je bila Vzajemna zavarovalnica, ustanovljena leta 1900.

Zavarovanje, narejeno po naši meri

Kako naj potrošnik ugotovi, kakšno zavarovanje sploh potrebuje? Kako varno skleniti zavarovanje, ki je najprimernejše za njegov življenjski slog?

Ponudba zavarovalnic je zelo pestra, na voljo so različno oblikovani paketi, ki so prilagojeni posameznikovim potrebam in željam. Stalno se razvijajo nove storitve glede na potrebe aktualnega zavarovalnega trga in izbrati pravi paket ali zavarovanje je velika odgovornost, zato se moramo skrbno pripraviti, preden sklenemo zavarovanje.

Temeljna načela zavarovanja: - vzajemnost (izravnavanje nevarnosti med vse zavarovance), - načelo prepovedi obogatitve (prepoved izplačila, ki presega dejanske stroške škode), - zavarovalnica se zaveže, da bo povrnila škodo na predmetu, ki je zavarovan, - škodni dogodek mora biti nenaden in nepričakovan, - izplačilo škode po načelu ekvivalentnosti.

Pet pravil dobre finančne preventive

1. pravilo: moje potrebe

Vzemimo si čas za pogovor z zavarovalnim zastopnikom ter mu izrazimo svoje dejanske potrebe, zahteve in želje.

Najprej moramo ugotoviti, kaj bi bilo treba zavarovati v svojem domu in kaj nas sploh ogroža. Zavarovalni zastopnik oziroma distributer zavarovanj nam pri tem lahko pomaga s testom zahtev in potreb.

2. pravilo: moje zavarovanje

Na podlagi rezultatov tega testa nam lahko ponudi le zavarovanja, ki ustrezajo opredeljenim zahtevam in potrebam, s čimer se prepreči zavajanje pri prodaji zavarovanj. Za ponujeno zavarovanje nam mora še pred sklenitvijo zavarovanja predložiti dokument s ključnimi informacijami o zavarovalnem produktu, ki povzema bistvene informacije o zavarovanju.

Takšen dokument nam omogoča večjo preglednost nad lastnostmi zavarovanja, njegovo lažje razumevanje in medsebojno primerjavo zavarovanj.

3. pravilo: moja vprašanja

Preden sklenemo zavarovanje, si moramo odgovoriti na nekaj vprašanj:

Katera zavarovanja že imam?

Kaj želim zavarovati?

Zakaj sklepam zavarovanje?

Kdaj začne veljati zavarovanje in kako dolgo traja?

Koliko sredstev lahko namenim za plačevanje zavarovanja?

Ali lahko zavarovanje naknadno spreminjam ali prekinem?

Ali razumem posledice predčasne prekinitve zavarovanja?

4. pravilo: moja ponudba

Pred podpisom pogodbe preverimo zavarovalno ponudbo oziroma zavarovalno polico, pripadajoče zavarovalne pogoje, morebitne izračune in razlage, preverimo še enkrat test zahtev in potreb ter dokument s ključnimi informacijami o zavarovalnem produktu.

Pred sklenitvijo pogodbe nas mora zavarovalni zastopnik razumljivo seznaniti z zavarovalnim produktom, tako da lahko sprejmemo pravo odločitev. Glede na novo Direktivo o distribuciji zavarovalnih produktov nas mora zastopnik opozoriti, če ugotovi, da posamezen produkt za nas ni primeren.

5. pravilo: moje obveznosti

Tudi zavarovanci imamo pogodbene obveznosti do zavarovalnice, in sicer moramo zagotoviti redna plačila premij, prijaviti moramo okoliščine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti, ter najkasneje v treh dneh prijaviti škodni dogodek.

Zavarovalna pogodba mora vsebovati tudi informacije o pogojih za odstop od sklenjene zavarovalne pogodbe.