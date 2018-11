Kako bomo po novem sklepali zavarovanja?

Ob raznovrstni ponudbi zavarovanj potrošniku ni preprosto razumeti in presoditi, kakšna zavarovanja potrebuje. Novi zavarovalniški predpisi postavljajo varstvo potrošnika na prvo mesto.

Od začetka oktobra dalje na zavarovalniškem trgu vseh držav članic Evropske unije veljajo nova pravila prodaje zavarovanj, ki jih bodo potrošniki občutili postopno. Zapisana so v Direktivi o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD), ki potrošnika postavlja na prvo mesto.

Ob boljši preglednosti in primerljivosti prinašajo večjo transparentnost pri razvoju in prodaji zavarovanj ter pri informiranju strank. V večini primerov se potrošniki zanimamo za premoženjska, avtomobilska in nezgodna zavarovanja.

Do zavarovanja v nekaj korakih

Novi zavarovalniški predpisi postavljajo varstvo potrošnika na prvo mesto. Zavarovanja morajo biti razumljiva in varna, pravila informiranja potrošnikov jasna, prodajalci zavarovanj pa morajo spoštovati najstrožje standarde poslovanja.

1. korak: identifikacija

Prodajalec zavarovanja se mora predstaviti z dokumentom.

Zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki, ki že imajo dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, bodo morali opraviti najmanj 15 ur usposabljanja s širšega področja zavarovalništva.

Pregledno in jasno Novosti direktive temeljijo na načelih preglednega delovanja zavarovalnic in drugih prodajalcev zavarovanj v skladu z najboljšimi interesi zavarovalcev, posredovanja poštenih, jasnih ter nezavajujočih informacij o zavarovalnih produktih.

2. korak: test

Zavarovalni zastopnik mora stranki omogočiti, da opravi test posameznikovih zahtev in potreb, ki ga mora zastopnik dokumentirati.

Potrošnik na prvem mestu Mag. Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja Foto: Matej Leskovšek "Direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov prinaša dodatno zaščito potrošnikom, ki jo na primer predstavljajo standardizirani ponudbeni dokumenti (IPID), test potreb in zahtev zavarovancev in dodatno izobraževanje zastopnikov. Gre za velike spremembe, na katere so se zavarovalnice dobro pripravile. Tako regulator kot industrija pa v tem primeru sledita istemu cilju, tj. polno informiranemu potrošniku," je o sprejemu direktive povedala mag. Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja.

3. korak: predaja dokumentacije

Natančno preberite vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti. Zavarovalni produkt, za katerega se zanimate, mora biti napisan v preprostem jeziku.

Okrepiti zaupanje Novosti bodo koristile tako zavarovalcem kot zavarovalnicam in prodajalcem (distributerjem) zavarovanj, saj se s tem krepi varstvo potrošnika in zaupanje v zavarovalniški trg.

4. korak: predstavitev produkta

Potrošniku mora biti povsem jasno predstavljeno, kaj je zavarovano, torej katera zavarovalna tveganja krije ta produkt in kakšne so zavarovalne vsote. Pri tem je obvezen tudi podatek, katera tveganja so izključena iz tega zavarovalnega produkta.

Tudi informacije o geografskem obsegu zavarovanja, kot je naš naslov, kraj v pogodbi, Republika Slovenija, EU, Evropa, ves svet, so pomembne.

Dodatna tveganja Pozanimati se moramo, kaj lahko dodatno zavarujemo v okviru tega zavarovalnega produkta. Dodatna tveganja niso samodejno vključena v zavarovalno kritje, ampak se sklenejo z ustreznim doplačilom premije. Opis produkta mora vključevati informacije o glavnih izjemah oziroma omejitvah osnovnega zavarovalnega kritja, ki so krite s tem zavarovalnim produktom.

5. korak: sklenitev zavarovanja

Sklenitev zavarovanja z izstavitvijo zavarovalne police je sklepni korak v postopku pridobitve novega zavarovanja.