Kaj lahko še storijo za nadzor zahodnobalkanske migracijske poti?

Glede krepitve sodelovanja na področju migracij in pri nadzoru mej na zahodnobalkanski migracijski poti so sicer že v četrtek v Trstu razpravljali notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške. Foto: PU Novo mesto

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se bo danes v Ljubljani sestal z ministrom za varnost Bosne in Hercegovine Nenadom Nešićem. Ministra bosta posebno pozornost namenila predvsem krepitvi sodelovanja na področju migracij in izmenjavi informacij glede zahodnobalkanske migracijske poti, je sporočilo notranje ministrstvo.

Nešićev obisk je namenjen krepitvi dozdajšnjega sodelovanja med ministrstvoma in policijama obeh držav ter potrditvi slovenske podpore BiH na njeni poti v EU in zvezo Nato.

Načelno so se dogovorili za okrepitev mešanih patrulj, vzpostavitev skupnih koordinacijskih policijskih centrov in redna srečanja ministrov ter šefov policij, še poroča STA.

Poklukar je takrat poudaril, da bo treba na ravni EU rešiti problem vizumske politike, in da si vsi trije ministri prizadevajo za to, da tujci ne bodo več vstopali v države Zahodnega Balkana kot turisti, potem pa odšli proti zahodu. Ob tem je podprl delovanje agencije Frontex v BiH.

Sarajevo naj bi sicer predvidoma do konca leta podpisalo dogovor s to agencijo za nadzor meja EU.