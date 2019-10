Kaj je tisto, zaradi česar Jure Košir pozitivno gleda naprej?

Eden najuspešnejših slovenskih alpskih smučarjev Jure Košir ima kot ambasador projekta #vednopodpiraj dober namen družbe Coca-Cola pomembno poslanstvo, in sicer za gibanje in podporo projektu navdušiti čim več ljudi.

"Če s svojo pojavnostjo prispevam k večjemu odzivu Slovencev, je to zame osebna in tudi za samo akcijo velika zmaga," je povedal nekdanji vrhunski smučar, ki je še vedno zapisan športu. "Za gibanje poskušam navdušiti najbližje in vse, ki še niso sprejeli dejstva, da je telo narejeno za gibanje. Na raznih prireditvah me veliko posameznikov navduši s svojo trdno disciplino, ker jim je v svoje življenje uspelo vključiti neko vadbo," je še dodal športnik, ki na vsakem koraku promovira aktiven življenjski slog.

Ste aktiven podpornik aktivnega načina življenja. Kdo je bil vaš največji podpornik v času kariere?Otroka vedno najprej podpirajo starši, ki mu tudi omogočijo, da se začne resno ukvarjati s športom. To od njih zahteva kar nekaj odrekanja. Moji starši so me pogosto spremljali tudi na bolj oddaljenih tekmah. Skoraj na vsaki tekmi sem imel podporo domačih ali prijateljev.

Ste kot mladi športnik čutili to kot breme, da se je bilo treba čemu tudi odreči?

Ne. Rad bi poudaril, da so bili treningi nekoč cenejši. Danes v sodobnem svetu je ukvarjanje z vrhunskim športom res zahtevno, še posebej, ko mladi prehajajo iz otroških v mladinske vrste. Takrat se stroški povečajo in večinoma padejo na ramena staršev. Večina športnih disciplin je povezanih z visokimi stroški, zato je še pomembnejše, da kot družba pomagamo.

Mislim, da je od takrat, ko sem bil sam profesionalni smučar, do zdaj Olimpijski komite naredil velik napredek na področju pomoči mladim športnim talentom. Šport je izjemno pomemben za osebni razvoj in zdravje posameznika. Šport te izoblikuje, da se tudi pozneje lažje spopadaš z življenjskimi izzivi.

Pri tem ne mislim samo na vrhunski šport, ampak da bi se čim več mladih gibalo. Za zgled nam je lahko Skandinavija, kjer ni posameznika, ki se ne bi vsaj malo ukvarjal s športom.

Pomembno je, da kot družba pomagamo.

Kako naporno je obdržati voljo do treningov, če nimaš nikogar, ki bi te priganjal?

To sem moral postaviti povsem na novo. Po koncu vrhunske kariere sem imel neko obdobje, ko se sploh nisem znašel, saj ni bilo rednih treningov in napornega urnika. Po določenem obdobju sem spoznal, da si bom moral pravila vadbe postaviti sam. Telo se je namreč v nekaj letih začelo drugače obnašati. V nekaj letih izgubiš kondicijo, kar je sicer mogoče popraviti.

Zdaj sem se navadil na redno gibanje, saj se bolje počutim na fizični in psihični ravni.

Kako težko ste sami usklajevali šport in šolo?

Smučanje je povezano z veliko potovanji. Zato je bilo precej zahtevno. Dobro je, če šolski sistem športnikom omogoča tudi športno pot. V vseh segmentih na tem področju je zdaj sistem veliko boje organiziran, kot je bil včasih. Glavni problem sta še vedno denar in dobra infrastruktura, še posebej pri smučanju.

Ali zdaj, ko ste tako aktivni v promociji športa, opažate, da otroci postajajo bolj aktivni kot pred leti?

Mislim, da se vse bolj zavedamo pomena gibanja. Življenje je danes drugačno. Otroci imajo toliko možnosti za preživljanje prostega časa, da jih preprosto redko vidimo, da bi se prosto podili po igriščih. Najbolj osnovne otroške igre so gibalne igre in tega je bilo včasih ogromno. Zdaj pa elektronske naprave otrokom kradejo čas.

Zavest ljudi se obrača v pozitivno smer – proti gibanju. Imam pozitiven pogled na prihodnost. Bolj je družba razvita, bolj je seznanjena s tem, da je treba spremeniti način življenja.

Kako je prišlo do sodelovanja s Coca-Colo pri projektu #Vedno podpiram za dober namen?

Začeli smo že s projektom Pospeši ritem, ko je Coca-Cola začela promovirati tek in rekreacijsko ukvarjanje s športom. Brezplačni treningi za široko populacijo so v več slovenskih mestih trajali tri leta. Z njimi rad sodelujem pri športnih projektih in moram reči, da je bil tudi ta zelo lepo sprejet. Coca-Cola je globalni pokrovitelj olimpijskih iger.

Kaj športnik pridobi s štipendijo?

Vsaka pomoč, finančna in tudi organizacijska, je dobrodošla.

Kako pa usmerjate svoje otroke na njihovi športni poti?

Vsi otroci so aktivni in jih poskušam vključiti v svoje dejavnosti. Starejša hči je balerina in poleg redne šole obiskuje tudi konservatorij za glasbo in balet. Prek nje sem spoznal, kako naporen je balet. Sin igra košarko in ima rad tudi druge športe. Srednja hči pa svoj čas namenja umetnosti – rada poje. Nekaj časa sta obe hčerki trenirali umetnostno drsanje.

Katere športne discipline največ spremljate kot navijač oziroma gledalec?

Spremljam res skoraj vse, včasih že prav obsedeno. Sicer je pa slovenski šport pravi fenomen, vsaj če pogledamo rezultate v luči vloženih sredstev. Tudi organizacijski nivo ni na ravni svetovnih velesil. Uspehi so nesorazmerno dobri. Povezani so z našo iznajdljivostjo, garanjem, družinskim odrekanjem in podporo mikro okolij. S tem se premaga marsikatero pomanjkanje denarnih sredstev.

Nikoli si ne bi mislili, da bomo imeli najboljšega kolesarja na svetu, novinca leta v ligi NBA, evropske prvake v košarki, srebrne v odbojki … To so nepredstavljivi uspehi in še v zelo različnih športnih panogah.

Ob katerih športnih uspehih vam je v zadnjem času najbolj zaigralo srce?

Seveda ne morem mimo košarkarjev, ki so postali evropski prvaki. To je bil res velik dosežek. Tudi v smučanju sem navdušen nad Ilko Štuhec, svetovno prvakinjo v smuku, ki velja za kraljevo disciplino.

Kakšni ste vi kot navijač?

Včasih kar težko gledam nastope naših športnikov, ker vse spremljam zelo doživeto. Sem celo bolj nervozen kot takrat, ko sem sam tekmoval. Ker jim želim dobro, me dogajanje potegne vase in postanem res strasten navijač.

Rad bi poudaril, da športnikov ob morebitnih neuspehih nočem kritizirati. Razumem, kako je, tudi če ne uspe. Vsak navijač bi moral pomisliti na to, kako se počuti športnik, ko mu ne uspe. Vseeno je zelo veliko vložil in gotovo je sam želel drugače. Pozivam namreč vse anonimne komentatorje, naj kdaj pomislijo, da tekmovalci ne pridejo na tekmo za zabavo.

Slovenci smo zelo razvajeno občinstvo. Nimamo razvite močne klubske pripadnosti, razen pri mariborskem nogometu in celjskem rokometu. Primer ljubljanske košarke je zelo pereč. Ko ni bilo pravih uspehov, so v Ljubljani samevale dvorane. Upajmo, da bo zdaj kaj drugače. Treba je biti zvest in podpirati svoj klub.

Kako ste doživljali navdušenje navijačev? Vam je kakšna tekma ostala posebej v spominu – zaradi navijaške ekstaze, ko ste prismučali v areno?

V svetovnem pokalu so mi največ pomenile tekme na domačem terenu. Čeprav se komu lahko zdi, da med smučanjem ničesar ne slišimo, lahko povem, da energijo navijačev zelo čutimo. Ko prideš v cilj in zmagaš pred domačim občinstvom, od njega dobiš velik poklon v obliki veselja. Ta evforija te potem spremlja kar nekaj časa.