Kaj finančni svetovalec svetuje novopečenemu lotomilijonarju #video

Slovenci imamo novega lotomilijonarja. Svojo zmagovito kombinacijo je vplačal na pošti v Grosupljem, ki je, kot kaže, res kraj srečnega imena. Tam zadnja leta padajo rekordni dobitki in tudi ta je prvi letošnji milijonski.

Srečnež bo domov odnesel 4,5 milijona evrov. Ni pa še znano, ali je novi milijonar tudi občan Grosupljega. Leta 2013 je njihov občan proslavljal kar 21-milijonski dobitek. Niso pa to veliki dnevi le za loterijske srečneže, dlani si tudi tokrat manejo na občini. Tam so 15-odstotni davek, to je dobre tri milijone evrov, pred šestimi leti vložili v gradnjo prizidka zdravstvenega doma.

Kako bodo dobrega pol milijona porabili tokrat

Peter Verlič, župan Grosupljega je danes nasmejan do ušes. Če je Ljubljana najlepše mesto na svetu, je Grosuplje vsekakor najsrečnejše, pravi. Potem ko je pred šestimi leti njihov občan zadel Eurojackpot, je zdaj k njim šla še sedmica. "Očitno je občina Grosuplje rojena pod srečno zvezdo ali pa vsaj tisti posamezniki, ki tu vplačajo loto," je dejal za oddajo Planet 18.

Dobitno kombinacijo so tokrat prinesle številke 1, 6, 10, pa sicer pregovorno nesrečna 13, 21, 22, 28 in 20. Njihov seštevek, lahko veliko pove o osebi, ki jih je izbrala, pove numerologinja Lili Sorum. "Če jih seštejemo, dobimo štiri. To lahko razumemo, kot da zmagovalec ni prvič poskušal svoje sreče, ampak je bil že nekaj časa vztrajen," je pojasnila.

Vztrajnost se je krepko izplačala

Srečnež bo po plačilu davka bogatejši za 3,8 milijona evrov. Ker gre za ogromno količino denarja, finančni svetovalec predlaga, naj ga dobitnik eno leto zadrži na računu in v tem času naredi načrt, kako ga bo najbolje unovčil.

Foto: STA "Večina vlagateljev, vsaj Slovencev, se odloča denar položiti na bančne račune oziroma depozite. Drugi pogosti trend so nepremičnine. Mi bi nekako svetovali široko razpršitev se pravi; nekaj denarja naj vloži v nepremičnine, nekaj v delnice, vzajemne sklade, mogoče tudi plemenite kovine," je o razporeditvi dobička svetoval David Vegelj, osebni finančni svetovalec iz skupine Vzajemci.

O tem, kako čim bolje porabiti denar, razmišljajo tudi na občini. 15-odstotni davek od letos rekordnega dobitka jim bo prinesel 675 tisočakov. Denar jim bo pomagal pri dveh velikih investicijah v skupni vrednosti 10 milijonov evrov.

"Ena od investicij je prizidek k osnovni šoli z osmimi učilnicami in novo športno dvorano, druga investicija je parkirna hiša z dvesto parkirnimi mesti po sistemu parkiraj in se odpelji," je povedal župan.

A denar bo njihov, šele ko bo prejemnik dvignil svoj dobitek. Ne bi verjeli, včasih traja tudi zelo dolgo. Leta 2013 je zmagovalec po svojih 21 milijonov prišel šele po slabih dveh mesecih. In to v isto enoto Pošte Slovenije, kjer je bil dobitek vplačan tudi tokrat. Očitno se je res drži sreča, so poročali v oddaji Planet 18.00.