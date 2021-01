Kaj bo z odpiranjem šol in vrtcev? Vlada pred pomembno odločitvijo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šolska ministrica Simona Kustec je v začetku tedna zatrjevala, da bi se vnovično odprtje prve triade osnovne šole in vrtcev lahko zgodilo prihodnji teden.

Foto: STA

Na današnji seji vlade gre pričakovat razpravo o možnosti odpiranja šol in vrtcev. Včerajšnje srečanje premierja Janeza Janše s predstavniki vzgoje in izobraževanje je sicer pokazalo, da vlada in zdravstvena stroka nista najbolj naklonjeni temu, da bi se učenci prve triade v šolo vrnili že prihodnji teden ali da bi se odprli tudi vrtci. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je sicer še v začetku tedna zatrjevala, da bi se najmlajši učenci prihodnji teden lahko vrnili v šole.