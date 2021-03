Jutri prihaja ohladitev, ponekod bo tudi snežilo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo sončno s koprenasto oblačnostjo, po hribih na zahodu pa se bodo popoldne začeli nabirati oblaki. V večjem delu Slovenije bo sredi dneva zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno oblačno. Dopoldne bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in postale pogostejše. Meja sneženja se bo spuščala, zvečer in v prvem delu noči na soboto bo lahko ponekod za krajši čas snežilo tudi do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, čez dan pa bo od 7 do 13 stopinj Celzija, a se bo popoldne hladilo, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

Do sobotnega jutra se bo že večinoma zjasnilo. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo v nedeljo slabela.