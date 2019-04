Jutri ponovno občutna podražitev dizla in bencina

Opolnoči se bosta regulirani ceni neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest spet občutno zvišali. Bencin se bo podražil za 2,5 centa, na 1,349 evra, dizel pa za 1,8 centa, na 1,279 evra za liter. To so najvišje cene goriv letos.

Za poln 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina boste po novem odšteli 1,25 evra več, za poln 50-litrski rezervoar dizla pa 0,90 evra več.

Regulirana cena 95-oktanskega bencina bo od srede na najvišji ravni po lanskem oktobru, dizla pa po novembru.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane. Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni.