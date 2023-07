Jutri nove cene goriv: se izplača pohiteti na bencinsko črpalko ali počakati?

Od junija 2022 se regulirana cena litra 95-oktanskega bencina in dizla ob regionalnih cestah določa vsak drugi torek. Doslej so ceno goriva višale okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z izpusti ogljikovega dioksida, prispevek za energetsko učinkovitost in OVE, avgusta lani pa se je zvišala tudi marža trgovcev. Formula za reguliranje cen se je v zadnjem letu in pol pogosto spreminjala, še pojasnjujejo Finance.

Na cene goriva je vplivalo tudi poseganje vlade v trošarine. Trošarina za dizel znaša 0,45513 evra na liter, trošarina za bencin pa 0,43025 evra na liter.

Če bo formula za določanje cen ostala nespremenjena, po napovedi časnika Finance lahko pričakujemo, da se cena bencina s torkom ne bo bistveno spremenila in bo ostala blizu trenutnih 1,444 evra. Medtem bi se lahko za poldrugi cent podražil dizel, in sicer z 1,481 evra na 1,495 evra.