Jutri lahko pade nov vročinski rekord, grozijo tudi nevihte

Pred nami je vroč konec tedna, ki ga bodo po nekaterih predelih Slovenije danes in v nedeljo prekinile vročinske nevihte. Zaradi visokih temperatur predvsem na Primorskem in v mestnih središčih je Agencija za okolje (Arso) izdala opozorilo.

Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj vročinskih neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija.

Temperatura rek, jezer in morja se bo danes in ob koncu tedna zviševala. Danes ima večina rek med 15 in 20 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 23 stopinj Celzija, Sava in Kolpa v spodnjem toku ter Blejsko jezero pa imajo 24 stopinj Celzija. Morje ob slovenski obali se je prehodno nekoliko ohladilo in ima 25 stopinj Celzija.

Opozorilo zaradi visokih temperatur

V nedeljo bo dopoldne sončno, popoldne pa bodo nastajale krajevne nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Vročina bo v notranjosti popustila, napovedujejo vremenoslovci.

Sicer pa smo v tem tednu zabeležili prve izjemno visoke temperature – torek je bil denimo najbolj vroč dan letošnjega leta, ko se je živo srebro po nekaterih delih države povzdignilo do 35 stopinj Celzija, ta temperaturna meja pa bo po pričakovanjih presežena že ob koncu tedna, kar po kriterijih pomeni, da smo stopili v prvi vročinski val. Ob tem so na Agenciji za okolje (Arso) zaradi visokih temperatur izdali opozorilo.

Vročinski val v večjem delu Slovenije, predvsem v nižinah, določimo takrat, ko so tri dni zapored povprečne temperature zraka nad 24 stopinj Celzija, na Primorskem ta prag sega do 26 stopinj Celzija. V višjih legah, kjer nadmorska višina presega 500 metrov, pa nad 22 stopinj Celzija.

NIJZ s priporočili, kako ravnati v vročini

Visoke temperature v okolju, kakršne beležimo v zadnjih dneh, lahko škodljivo vplivajo na zdravje zlasti pri občutljivejših, a jih je mogoče z upoštevanjem napotkov omiliti ali preprečiti, navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na spletni strani. Treba se je umakniti v senco, nositi lahka oblačila in uživati dovolj tekočine, svetujejo.

Ne smemo pozabiti na zaščito pred soncem, v času njegove največje moči med 10. in 17. uro pa je treba poiskati senco. Ob tem je priporočljiva zaščita s sončnimi očali, pokrivalom za glavo, primernimi oblačili in s širokospektralno zaščitno kremo, ki ščiti pred žarki UVA in UVB, sončni zaščitni faktor pa naj bo najmanj 30.

Telesno dejavnost na prostem omejite na jutranje in večerne ure, obroki hrane naj bodo manjši. Pozorni bodite tudi na varnost hrane, ki jo uživate, in pravilno ravnajte z njo, saj se hrana v vročini hitreje pokvari. Zdravila shranjujte na primerni temperaturi v skladu z navodili proizvajalca.

Ne oseb ne živali ne puščajte v zaprtem parkiranem vozilu

Vročina najbolj prizadene starejše, otroke in bolnike, med katerimi so bolj ogroženi bolniki s srčno-žilnimi obolenji in obolenji dihal, diabetiki, bolniki z obolenji ledvic, bolniki z duševnimi motnjami in nepokretni, na uravnavanje toplote pa vpliva tudi uživanje nekaterih zdravil, našteva NIJZ.

Vročina bolj prizadene tudi osebe s socialno-ekonomskimi težavami, tiste, ki so dodatno izpostavljeni nekaterim dejavnikom iz okolja, denimo onesnaženemu zraku, tiste, ki imajo slabše bivalne pogoje, delavce, ki delajo na prostem, in prebivalce mest. Daljše obdobje vročine lahko povzroči kožne izpuščaje, vročinske krče, vročinsko izčrpanost, omedlevico in vročinsko kap.

