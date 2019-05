Jutri bodo vso Slovenijo zajele padavine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po sončnem koncu tedna se bomo zbudili v deževen ponedeljek. "Od začetka tedna pa vse do srede bo povsod deževno, tudi ohladilo se bo," razlaga dežurni meteorolog Agencije za okolje Uroš Strajnar. Od četrtka nas bo spet pozdravilo lepo vreme, ki pa ga lahko pospremi še kakšna krajevna ploha.

V noči na ponedeljek se bo pooblačilo, v drugem delu noči bo v južni Sloveniji začelo deževati. Najnižje jutranje temperature bodo jutri med 9 in 16 stopinj Celzija. Oblačno vreme se bo nadaljevalo tudi čez dan, popoldne pa bo dež zajel vso državo. Živo srebro se bo spustilo na okoli 14 stopinj Celzija, navajajo na Arsu.

Sončno bo šele v drugi polovici tedna

Torek bodo oblačno vreme pospremile padavine - deloma plohe in posamezne nevihte. V torek bomo namerili okoli 16 stopinj Celzija. Turobno vreme se bo nadaljevalo vse do srede popoldne, ko bodo padavine končno ponehale. Kljub temu, da dodatnih opozoril ni, bo na Primorskem pihala burja, ki pa ne bo močna.

"V četrtek bo že lepše, saj ne bo padavin, izjemoma lahko sicer pade kakšna ploha," pravi dežurni meteorolog Uroš Strajnar. "V petek bo sončno in prijetno, ob koncu tedna pa je mogoče pričakovati tu in tam še kakšen dež," je pojasnil in dodal, da večjih vremenskih posebnosti v tem tednu ni mogoče pričakovati.