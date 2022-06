Jonas Žnidaršič (SD) je dejal, da mu je že zdaj težko, ko samo pomisli na drugačen urnik dela in jutranje vstajanje. "Zjutraj bo treba vstati, si očistiti zobe, populiti trepalnice ter obrvi in iti v službo. Tako kot vsak, ki ga je doletela podobna usoda," je med drugim v intervjuju za N1 dejal Žnidaršič – televizijski voditelj, igralec in šahist, ki je v četrtek prevzel sedež nadomestnega poslanca v državnem zboru namesto zunanje ministrice in predsednice SD Tanje Fajon.

Vstop na politični parket je bila izključno želja po spremembah, je v intervjuju za N1 razkril Jonas Žnidaršič, ki je pred tem med drugim bil tudi voditelj na Planet TV.

Jutranje vstajanje bo očitno velik izziv

Ob vprašanju, kako se bo prilagodil drugačnemu urniku dela, Žnidaršič prizna, da bo imel s tem hude težave:

"Kot zaprisežena nočna ptica bom imel s tem hude težave, ki jih bom seveda premagal. Zjutraj bo treba vstati, si očistiti zobe, populiti trepalnice ter obrvi in iti v službo. Tako kot vsak, ki ga je doletela podobna usoda. Če zmorejo drugi, zakaj ne bi zmogel tudi jaz. Bo pa težko! Oh, kako mi bo težko … Oh, kako mi je že zdaj težko, ko samo pomislim na to, da bo treba zjutraj vstati."

Jonas Žnidaršič v parlament sicer prihaja z najslabšim rezultatom med nadomestnimi poslanci: volilo ga je le 7,9 odstotka glasujočih. Za nadomestnega poslanca so hkrati namesto Luke Mesca potrdili Milana Jakopoviča, ki ga je v okraju Rudnik, v katerem je kandidiral tudi Žnidaršič, volilo 8,66 odstotka volivcev. Podobno kot Jonas Ž. je bila v prestolnici precej neuspešna tudi predsednica SD Tanja Fajon. Na državni ravni je bila SD uspešnejša od Levice, volilo jo je 6,7 odstotka volivcev, Levico pa 4,5 odstotka, a predsednico Fajonovo, ki je bila prejšnji teden izvoljena za zunanjo ministrico, je v okraju Ljubljana Šiška volilo 8,7 odstotka volivcev, krepko manj od Mesca, ki je v okraju Ljubljana Center zbral 14,8 odstotka glasov. Za primerjavo, novi vodja poslanske skupine SD Jani Prednik je v svojem okraju Ravne na Koroškem zbral 19,4 odstotka glasov. Fajonovo je z 10,4 odstotka prehitel celo Soniboj Knežak, ki je danes v parlament prišel namesto gospodarskega ministra Matjaža Hana, ki ga je v okraju Laško volilo 18,3 odstotka volivcev.

Najbolj ga žulita kultura in mediji

V parlamentarnih razpravah bi ga najbolj zanimali področji kulture in medijev, "ker se s tem ukvarjam, ker me to žuli, ker o tem razmišljam, ker me razmere silijo v to, da se s tem ukvarjam", je dejal.

Zanimata ga še digitalna preobrazba in prihodnost, med prezrtimi temami, ki jih je treba nujno rešiti, pa sta po njegovem tudi šolstvo in njegova reorganizacija.

Silili bodo v spremembe in lepše čase

O pričakovanjih in spremembah novega sklica državnega zbora je Žnidaršič povedal, da bodo vztrajni, da bodo skušali, prevračali in silili v spremembe in lepše čase. Naloga je težka, se zaveda.

"Sam bom tukaj lahko le malo naredil, saj imam le dva para rok. Nam gre pa na roko tudi dejstvo, da imamo zelo udobno večino. Tako bo lahko vlada vladala in državni zbor zboroval," je dejal.

Mentalne beležke o politiki

Da nima poslanskih izkušenj, ga ne skrbi več zelo. Gre za proces, ko se nečesa lotiš, je razložil, zato se je že zadnje leto "neverjetno intenzivno – ne pripravljal, ampak spremljal in razmišljal o politiki", je dejal in dodal, da je gledal vse dnevnike slovenskih televizij, si delal mentalne beležke in o vsem tem razmišljal.

"Seveda se najde tudi kakšna stvar, ki je sprva nisem razumel, ampak sem se potrudil in se sprijaznil, da se bom moral še veliko naučiti. Razlika od prejšnjega leta do danes je očitna. Danes sem drug človek, kar zadeva politične misli. Računam pa, da mi bodo čez leto dni stvari še bolj jasne. Nekatere prej, seveda, kar zadeva vsaj glasovanje v državnem zboru. Ampak ne moreš se vsega naučiti čez noč. Če karikiram: tudi bog si ni brade naredil čez noč," je povedal.

V državnem zboru je podobno kot v cerkvah, knjižnicah, garažah

"Vzdušje v tej zgradbi je zelo svečano. To je ena tistih zgradb, ki v tebi naseli posebno čustveno stanje. Kot na primer v cerkvah, knjižnicah, garažah … Vsak od teh prostorov ima neko drugo vzdušje in mi je zelo všeč. Prav tako so mi zelo všeč tudi stalne razstave v državnem zboru, pa tudi po neskončnih hodnikih so po stenah obešene imenitne umetniške slike naših umetnikov, ki mi jih še ni uspelo ogledati, a si bom za to moral vzeti čas. Rado se sicer zgodi, da ko se človek navadi na svojo okolico, se začne vesti kot pujs z biserom, a moram si prav zabeležiti, da odnosa in spoštovanja do te stavbe, teh prostorov, do tega, kaj se tukaj kuha in dogaja, ne smem izgubiti," pa je Žnidaršič pojasnil, kako doživlja državni zbor, v katerem bo preživel veliko časa.

"Nastopal bom pa menda tudi lahko"

Hobije bo Žnidaršič, ki je tudi voditelj, igralec in šahist, začasno nekoliko odrinil na stran, je še povedal. A ne popolnoma. Morda mu bodo te izkušnje koristile tudi med dolgimi sejami državnega zbora, je dodal: "Še vedno lahko kaj naredim ob strani, v prostem času, morda med dolgimi sejami državnega zbora tudi obrnem možgane še v drugo smer in si zamislim kak nov scenarij. Nastopal pa bom menda tudi lahko, to mi bo dovoljeno. Seveda, če me bo občinstvo le želelo gledati na odru."