Jeseniška igrišča očistili cigaretnih ogorkov #video

Občina Jesenice in javno komunalno podjetje Jeko ugotavljata, da so jeseniška otroška igrišča kljub rednemu čiščenju in košem za smeti v bližini vse prevečkrat nasmetena z raznimi odpadki, med katerimi še posebej izstopajo cigaretni ogorki. Zato so na občini danes pripravili čiščenje igrišč s poudarkom na pobiranju ogorkov.

Kot je povedal pobudnik čistilne akcije, jeseniški župan Blaž Račič, starši, stari starši in skrbniki otrok ob otroških igriščih pogosto kadijo, ogorke pa mečejo kar na tla. "S tem kažejo nespoštovanje do okolja, pa tudi do otrok," je izpostavil Račič in opozoril, da ogorki prav gotovo ne sodijo na otroško igrišče, kjer se lahko zelo hitro znajdejo v rokah ali celo ustih malih otrok.

Veliko ljudi tudi misli, da gre za nenevaren oziroma nedolžen odpadek, ki nima škodljivih vplivov na okolje, zato cigaretni ogorek brez zadržkov odvrže kar na tla. V resnici pa so cigareti narejeni iz celuloznega acetata oziroma acetilceluloze. Gre za celulozo, obdelano z ocetno kislino, ki se uporablja kot osnova za umetna vlakna in plastiko. Da se ta vlakna razgradijo, je potrebnih tudi več desetletij.

Ne med biološke odpadke, temveč med mešane

Čeprav so cigaretni ogorki razgradljivi, ne spadajo med biološke odpadke, saj še zmeraj vsebujejo strupe, filtri v cigaretah pa so narejeni iz majhnih plastičnih delcev. Cigaretni ogorki torej ne sodijo na tla, gozdne poti, reke, morje in nasploh v naravo, prav tako ne sodijo v koš za biološke odpadke, temveč bi jih morali odvreči v zabojnike za mešane komunalne odpadke, so pojasnili na občini.

Današnji čistilni akciji se je pridružilo okoli 40 ljudi, in sicer zaposlenih na občinski upravi in v jeseniškem komunalnem podjetju Jeko. Očistili so 16 otroških igrišč, upajo pa, da bo njihovo sporočilo doseglo ljudi in čistilne akcije ne bo treba ponavljati. V prihodnjih dneh bo tudi redarska služba bolj pozorna na obiskovalce otroških igrišč.

S to gesto so pozvali ljudi k bolj odgovornemu ravnanju, je sklenil župan in pozval ljudi, da če že kadijo na otroškem igrišču, naj ogorek vržejo v koš za smeti. "Tako bomo skupaj poskrbeli za čistejše okolje in za zanamce," je izpostavil.