Jelko Kacin v studio prinesel bombo JLA #video

V posebni oddaji na Planet TV je ob 30. obletnici samostojne Slovenije voditelj Igor Krmelj gostil Hajdi Korošec Jazbinšek, pevko in uspešno podjetnico, nekdanjega politika Igorja Bavčarja, politika in vladnega govorca Jelka Kacina ter najuspešnejšega slovenskega košarkarskega trenerja Zmaga Sagadina.

Sagadin: Pojma nisem imel, da se je začela vojna

"Pred 30. leti sem se zjutraj, tako kot se bom odpravil tudi ta konec tedna, napotil na košarkarski kamp v Tolmin. Pojma nisem imel, da se je začela vojna. Na cesti ni bilo nikogar, cestnine ni bilo treba plačati. Potem so me ustavili in mi povedali, kaj se dogaja. Nekako mi je uspelo priti do Tolmina, kjer me je čakalo 120 otrok. Kamp smo razpustili, bilo je težko, a nekako nam je uspelo vse otroke varno spraviti domov," pove košarkarski trener Zmago Sagadin. Osvojil je 25 mednarodnih in državnih lovorik, njegova najuspešnejša leta pa so bila ravno v času po osamosvojitvi.

Ena prvih športnih evforij po osamosvojitvi so bili prav uspehi ljubljanskega košarkarskega kluba Olimpija, katerega trener je bil Sagadin. “Takrat je bila res prava norišnica. Dvorane so bile polne, zvesti navijači so nas spremljali na tekmah po vsej Evropi. Takrat se je začela košarkarske pravljica. Denarja nismo imeli, a imeli smo delo in pamet," se tistih časov spominja Sagadin.



Enotnost v športu, razdeljenost v družbi?

Zdi se, da Slovenijo povezuje šport, dandanes pa vse bolj razdvaja politika. A politika je bila že prej razdeljena, le da to ni prišlo do izraza, je pojasnil Igor Bavčar, nekdanji politik in prvi minister za notranje zadeve v RS: "Državljani vpijejo svoja gesla, zvonijo z zvonci, kolesarijo, nosijo transparente, govorijo v megafone. Vse to smo počeli, da smo to državo dobili. Zdaj imamo to, česar pred 30 leti nismo imeli, in to je naša lastna država."



Česa si za Slovenijo želi nekdanja otroška zvezdnica?

"Če v življenju počneš nekaj z ljubeznijo in veseljem, je uspeh že zagotovljen. Seveda mora biti prisoten tudi razum in vest. In tega nam primanjkuje. Jaz bi si želela, da bi ljudje večkrat pozabili na svoj ego, da bi hitreje sprejemali pomembne odločitve in posledično bi bili bolj učinkoviti," pove Hajdi Korošec Jazbinšek je bila z 11 leti v času osamosvojitve prava zvezdnica s pesmijo Naš kuža. Danes je uspešna podjetnica in vplivnica. Z družino veliko potuje, a kot pravi, se vedno rada vrne domov.



Kacin: Če predstava ni dobra, gledalcev ni več, udeležba na volitvah pa bistveno manjša

Pokličejo me takrat, ko se nekaj zares dogaja, se večkrat rad pošali Jelko Kacin, politiki in državni sekretar, nekdanji vladni govorec, zdaj pa nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper covid-19.

"Jaz razumem, da je politika ena velika predstava, v kateri so nekateri igralci bolj kvalitetni, drugi manj. Če predstava ni dobra, gledalcev ni več in udeležba na volitvah je bistveno manjša. Jaz bi si želel, da bi se politiki v DZ zavedali, kako pomembno je ob 30. obletnici dajati jasna in enoznačna sporočila, tudi kar se tiče cepljenja," je poudaril Kacin.

Kot predmet, ki ga spominja na čas osamosvojitve, je prinesel del kasetne bombe JLA. "Za tiste, ki mislijo, da je bila vojna samo desetdnevna, bi rad povedal, da je bila vojna zelo resna in tudi krvava. Mrtve smo imeli na obeh straneh. Izjave, da to ni bila prava vojna in da je bila tako zelo kratka, se mi zdijo resnično nedostojne. Za tiste, ki mislijo, da je bilo vse vnaprej dogovorjeno, da se je JLA samo pretvarjala, ko je napadla Slovenijo, bi rad povedal, da so take bombe v tistem času letele po Sloveniji," je poudaril.



