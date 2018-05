Je bil razpis v Slovenski vojski prirejen? #video

Pri nakupih vojaške opreme za Slovensko vojsko, kot kaže, ne gre brez zapletov. Tokrat buri duhove nakup 91 vojaških terenskih vozil. Javni razpis, ki ga je izvedlo ministrstvo za obrambo, je bil prirejen, trdijo v anonimnem pismu vojaki. Med očitki navajajo tudi prirejanje dokumentacije o zmogljivosti vozil in izvajanje pritiskov na zaposlene. So bili razpisi res prirejeni v korist tujega dobavitelja?

Slovenska vojska je pozimi leta 2015 na dražbah začela prodajati del dotrajanih vozil in jih nadomeščati z novimi. Denar od dražb gre tudi za nova vozila, je pred časom dejal direktor direktorata za logistiko, je poročal Planet TV.

Anonimka: Avstrijski ponudnik je bil izbran vnaprej

Za 91 toyot je ministrstvo plačalo 6,9 milijona evrov avstrijskemu dobavitelju in predelovalcu vozil. Vendar so se pri nakupih pojavile težave. V javnosti je zaokrožila anonimka nekega vojaka, ki je zapisal, da je bil avstrijski ponudnik izbran vnaprej đ, da avtomobil ne ustreza zahtevam z razpisa ter da so to rešili s ponareditvijo homologacije.

Slovenska vojska pokazala uradno homologacijo

V Slovenski vojski anonimke niso želeli komentirati, so pa posredovali uradno homologacijo kot dokaz o ustreznosti vozila.

Na razpis, na katerem so bile izbrane toyote, ki so jih naši vojaki prvič zapeljali pozimi, se je prijavil tudi slovenski Autocommerce, ki posla ni dobil. "Mercedes je zelo močen, kar zadeva vojaško opremo, žal pa tehnično ni ustrezal razpisnim zahtevam," je povedal Blaž Urbanija, vodja prodaje pri Autocommercu. Dodal je, da se zaradi tega tudi niso prijavili na razpis za dobavo še 300 vozil. Morda kdaj v prihodnje.

Iz anonimke izhaja, da je Mercedesova sicer majhna tehnična neustreznost posledica vnaprej izbranega ponudnika iz Avstrije. Tudi na razpis za 300 novih vozil se je prijavil slovenski AC Cosmos z landroverjem discoverijem, a njihov avto ne more voziti na kerozin. Kot izhaja iz anonimke, je ravno to odločilo v prid avstrijskega ponudnika, ki je okoli sedem milijonov dražji od slovenskega.