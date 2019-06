Janša se je pritožil na pogojno kazen, sodba bo izdana pisno

Celjsko okrožno sodišče je namreč Janšo novembra lani zaradi razžalitve novinark Televizije Slovenija (TVS) Mojce Šetinc Pašek in Eugenije Carl nepravnomočno obsodilo na tri mesece enotne pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta. Plačati mora tudi stroške sodnega postopka v zvezi z žaljivim tvitom na račun novinark.

Žaljiva vsebina

Kot je ob izreku sodbe takrat povedala predsednica sodnega senata Barbara Žumer-Kunc, je bila vsebina Janševega tvita objektivno žaljiva. Šlo je za osebno diskreditacijo omenjenih novinark, je dejala sodnica in dodala, da takšen način izražanja ne pritiče človeku, ki opravlja visoko politično funkcijo.

Janša se je na sodbo pritožil, pritožbo pa je danes obravnavalo celjsko višje sodišče. Janšev zagovornik Franci Matoz je prepričan, da je bila sodba prvostopenjskega sodišča zmotna in bi moralo sodišče izdati oprostilno sodbo. Kot je pojasnil za STA, so v pritožbi zatrjevali "kup kršitev", od kršitve pravice do zakonitega sodnika do tega, da ni bilo ugodeno predlogu za izločitev sodnice zaradi pristranskosti.

Matoz je ponovil, da je bil Janšev zapis na Twitterju namenjen le vrednostni oceni dveh uslužbenk javne televizije oziroma kritiki njunega dela. Janša je namreč v tvitu marca leta 2016 zapisal, da na "neki Facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce P. Š.". Kot Janša na novembrskem sojenju, s tvitom ni mislil na spolno, ampak na medijsko prostitucijo.

Odvetnik: Pritožbo naj zavrnejo

Pooblaščenec novinark Stojan Zdolšek, ki je danes predstavil odgovore na pritožbo, po drugi strani predlaga, da višje sodišče pritožbo zavrne. Meni namreč, da je pogojna zaporna kazen, dosojena na prvi stopnji, ustrezna.

Višje sodišče bo predvidoma v 30 dneh izdalo pisno sodbo.

Obe novinarki sta Janšo zaradi tvita tožili tudi odškodninsko.