Janša: Pri socialni politiki se moramo vprašati, kako naprej

Strateški svet za socialno politiko, ki ga je vlada ustanovila aprila, se je danes sestal na prvi seji. Pred Evropo in Slovenijo je temeljna dilema, ali je aktualni evropski socialni model vzdržen glede na demografsko sliko v Evropi ali ne, je dejal premier Janez Janša. Slovenija se mora na področju socialne politike vprašati, kako naprej, meni.

Po navedbah Janeza Janše bomo prehodu na zeleno in digitalno kos, če bo na nekaterih področjih prišlo do sprememb. Med njimi je izobraževanje, kjer bodo nujne usmeritve v vseživljenjsko učenje, meni. Takšno učenje bo med temeljnimi značilnostmi v prihodnosti, če bodo države hotele iti v korak s časom, je prepričan.

Kot je dejal, je Slovenija po marsikaterem kazalniku nad evropskim povprečjem. Glede na kazalnike brezposelnosti je med najuspešnejšimi v EU. S sprejetimi ukrepi je obvarovala več kot 200.000 delovnih mest, kar kaže na učinkovitost ukrepov. "Delovna mesta niso ohranjena zgolj za čas epidemije, pač pa bodo lahko ostala tudi po njej," je povedal.

Trenutno potrebujemo pošteno oceno tega, kje smo na socialnem področju, je izpostavil. Po njegovem mnenju strateški svet to oceno lahko poda, da bo slika jasna. Predlaga lahko rešitve za spremembe, da bi dobili bolj jasen, pregleden in pravičen socialni sistem, je dejal.

"Prej ko boste dali predloge za spremembe, prej bodo zakonski predlogi v postopku in prej bodo njihovi rezultati prišli do ljudi," jih je spodbudil.

Cigler kralj za ločitev socialne in družinske politike

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj pa je pojasnil, da je ena prednostnih nalog vlade ločitev socialne in družinske politike. Okrepiti se morata obe, zdajšnja nepreglednost pa je med generatorji neučinkovitosti obeh, je poudaril. Predpisi morajo biti po njegovi oceni za izvajalce manj zapleteni.

Sicer pa je spomnil, da so med epidemijo covida-19 hitro ukrepali in ljudem pomagali s solidarnostnimi dodatki in ukrepi na trgu delu.

Po besedah predsednice sveta Romane Tomc sta bili za transferje posameznikom in gospodinjstvom lani iz državnega proračuna namenjeni skoraj dve milijardi evrov. Kot koristno je ocenila, če bi vsi upravičenci enkrat na leto dobili informativni izračun, koliko so dobili od države.

Konkretni predlogi do 15. septembra

Na seji so se dogovorili, da člani do 15. septembra pripravijo konkretne predloge, do konca leta pa naj bi oblikovali strateške usmeritve za sistem v bodoče.

Naloge strateškega sveta, ki je posvetovalna skupina predsednika vlade, so spremljanje delovanje sistema socialne varnosti z vidika njegove učinkovitosti pri zagotavljanju socialne zaščite. Svet bo za predsednika vlade pripravljal mnenja k vprašanjem, pobudam ali predlogom, povezanimi z delovanjem sistema socialne varnosti, in ga obveščal o predlogih za spremembo predpisov.

Prav tako bo predlagal strateške spremembe, konkretne ukrepe in pravne akte, ki bi bili potrebni za racionalizacijo sistema socialne varnosti in socialnega zavarovanja.