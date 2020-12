Janša: Po dobri volji sta nas Hrvaška in Italija povabili k pogovorom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Janez Janša je danes na poslansko vprašanje v DZ izjavil, da sta Italija in Hrvaška zaradi "dobre volje" povabili Slovenijo na pogovore glede njunih načrtov za razglasitev izključno ekonomskih con v Jadranskem morju. To povabilo je prišlo "ravno zaradi našega ugleda", je dejal.

Premier Janez Janša je na izredni seji DZ s tem odgovarjal na poslansko vprašanje in kritiko koordinatorja Levice Luke Mesca, da se vlada slabo sooča z epidemijo in da je "zavozil" tudi slovensko zunanjo politiko. Mesec je med drugim dejal, da "nas Hrvati in Italijani izigravajo, da bomo očitno lahko izgubili dostop na odprto morje".

Predsednik slovenske vlade je poudaril, da imata Italija in Hrvaška pravico do razglasitve izključno gospodarske cone v Jadranu. Samo zaradi "našega ugleda" in zaradi njune dobre volje pa sta povabili Slovenijo na pogovore.

Spomnil je, da je Slovenija leta 2005 – v času prve Janševe vlade – tudi sama razglasila svojo zaščitno ekološko cono. To je bil odgovor na hrvaško enostransko razglasitev zaščitne ekološko-ribolovne cone. Janša je pokazal tudi zemljevid, po katerem naj bi slovenska cona segala v sedanje odprto morje vse nekje do zemljepisne širine Rovinja.

"Mojstri arbitraže in arbitražna razsodba"

"Potem so prišli mojstri arbitraže. In arbitražna razsodba, v kateri piše, da Slovenija nima pravice do razglasitve ekonomske ali kakršnekoli cone v mednarodnih vodah. V kateri piše, da imamo 'junction', nimamo pa teritorialnega stika z mednarodnimi vodami," je dejal.

Mesca je tudi napadel, ker naj bi izjavil, da bo Slovenija s tem "izgubila teritorialni stik do mednarodnih voda". "Veliko neumnosti sem že slišal, ampak ta je ena največjih letos," je dejal premier.

Nakazal je, da naj bi bilo vse skupaj posledica tega, da so prejšnje vlade začele enostransko implementirati arbitražno razsodbo, predvsem pa, da so preklicale omenjeno razglasitev slovenske zaščitne cone.

Janša se je vprašal, kaj bi bilo, če bi še vedno imeli prejšnjo vlado

"Kdo je preklical ta zakon? Kdo je spremenil pomorski zakonik na podlagi arbitražne razsodbe? Me zanima, kako bi bila Slovenija vključena v te korake, če bi še vedno imeli prejšnjo vlado," je Janša vrgel žogico prejšnjima vladama pod vodstvom Marjana Šarca in Mira Cerarja.

Janša se je sicer pretekli konec tedna o hrvaških in italijanskih načrtih razglasitve izključno ekonomskih con v Jadranu pogovarjal s premierjema obeh sosednjih držav, Andrejem Plenkovićem in Giuseppejem Contejem.

Po teh pogovorih je Janša napovedal srečanje zunanjih ministrov vseh treh držav na to temo v Benetkah.

Plenković je na drugi strani napovedal, da bo hrvaška vlada v ponedeljek, se pravi danes, sprejela odločitev glede razglasitve te cone na Jadranu. Razglasila naj bi jo sicer do konca leta, po odločitvi vlade pa bo dokončno o predlogu glasoval hrvaški sabor.

Razglasitev izključne gospodarske cone omogoča mednarodna konvencija o pravu morja. Obalni državi daje možnost razglasitve take cone do 200 navtičnih milj od obale, v njej pa ima ekskluzivne pravice glede izkoriščanja morskih virov ter tudi energije morja in vetra.