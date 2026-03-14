Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
R. K., STA

Sobota,
14. 3. 2026,
14.12

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Sobota, 14. 3. 2026, 14.12

Janša napovedal izpodbijanje rezultata predčasnega glasovanja

Janez Janša, Jernej Vrtovec | Predsednik SDS Janez Janša in predsednik NSi Jernej Vrtovec na novinarski konferenci. | Foto STA

Predsednik SDS Janez Janša in predsednik NSi Jernej Vrtovec na novinarski konferenci.

Foto: STA

Stranka SDS bo izpodbijala rezultat predčasnega glasovanja na volitvah v DZ, je danes napovedal predsednik SDS Janez Janša. Po zakonu o volitvah v DZ se predčasno glasovanje izvede na volišču v volilnem okraju, torej združevanje predčasnih volišč ni dovoljeno, je poudaril. Nezakonitih volišč je po njegovih besedah 26, izpostavil je ljubljansko.

V SDS so na Državno volilno komisijo (DVK) že naslovili ugovor na določitev posebnih volišč za predčasno glasovanje na volitvah v DZ. Oporekajo združevanju več volilnih okrajev na enem posebnem volišču in določitvi posebnega volišča zunaj območja posameznega okraja.

Vendar je DVK v četrtek sporočila, da njihovega ugovora ni mogoče šteti kot ugovor po delu zakona o volitvah v DZ, ki določa varstvo volilne pravice. Trditve, da je organizacija skupnih volišč za več volilnih okrajev v preteklosti povzročala nepravilnosti pri predčasnem glasovanju, pa ne zdržijo pravne presoje, so poudarili.

26 nezakonitih volišč

Janša je danes na novinarski konferenci v Ljubljani, na kateri je skupaj s predsednikom NSi Jernejem Vrtovcem spregovoril o poteku volilne kampanje in aktualnem dogajanju v slovenski politiki, napovedal, da bodo rezultat predčasnega glasovanja "osporavali". V stranki so za STA natančneje pojasnili, da bodo rezultat pravno izpodbijali.

"Volivke in volivci bodo naslednji teden na predčasnem glasovanju volili na 26 nezakonitih voliščih," je poudaril Janša.

Predčasno glasovanje se po njegovih besedah lahko izvede na volišču v volilnem okraju, torej na območju volilnega okraja, kar pomeni, da ni dovoljeno združevati več predčasnih volišč. V Ljubljani je to po njegovi oceni še poseben problem, saj ljubljanski volilni okraji niso samo mesto, ampak tudi okolica.

"Predstavljajte si, da nekdo na primer iz Velikih Lašč ali z Iga hodi na predčasno glasovanje v Stožice," je pozval. Volilna pravica takšnega volivca je po prepričanju Janše obravnavana drugače kot volilna pravica stanujočega na primer za Bežigradom v Ljubljani.

Kot drugi problem pa izpostavlja varnost oddanega glasu. Na predčasnem glasovanju se namreč glasovnice ne štejejo vsak dan sproti, ampak šele v nedeljo, je dejal.

Janez Janša
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
