Janša gosti kolege iz Višegrajske skupine

Premier Janez Janša bo danes gostil kolege iz višegrajske četverice – Madžarske, Češke, Slovaške in Poljske. Osrednje teme pogovorov bodo prioritete predsedovanja Slovenije Svetu EU, prihodnost Evrope, razmere na Zahodnem Balkanu in druge aktualne evropske teme, so sporočili iz vlade.

Kot so še spomnili, ima Slovenija že vrsto let vzpostavljeno tesno sodelovanje z Višegrajsko skupino na različnih področjih in ravneh. Z omenjenimi državami ima namreč veliko skupnih interesov, ki izvirajo predvsem iz članstva v EU, geografske umeščenosti in podobne stopnje gospodarskega razvoja.

Predsedovanje Višegrajski skupini je sicer z julijem prevzela Madžarska. Poleg madžarskega premierja Viktorja Orbana v Slovenijo prihajajo še poljski premier Mateusz Morawiecki ter predsednika češke in slovaške vlade, Andrej Babiš in Eduard Heger.

Kako se bo Slovenija odzvala na spore Bruselj-Budimpešta in Bruselj-Varšava

Slovenija se sicer v vlogi predsedujoče Svetu EU ne bo mogla izogniti sporom na relaciji med Brusljem in Budimpešto in tudi Brusljem in Varšavo. Zunanji minister Anže Logar je v sredo v Evropskem parlamentu v imenu Sveta EU potrdil, da je zaslišanje v zastalem procesu po 7. členu v primeru Poljske in Madžarske zaradi kršitev temeljnih evropskih vrednot na dnevnem redu slovenskega predsedstva.

Še posebej pereča tema je trenutno madžarski zakon, ki v izobraževalnem procesu prepoveduje širjenje vsebin, katerih namen bi bil krepitev ozaveščenosti o skupnosti LGBTIQ in s katerimi bi spodbujali homoseksualnost in spremembo spola.