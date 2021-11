Janša: Edina stvar, ki nas lahko reši te more je, ...

"Vesel sem, da ljudje stojijo v vrstah za tretji odmerek, prav tako narašča interes za cepljenje s prvim odmerkom in statistika se počasi izboljšuje. Edina stvar, ki nas lahko reši te koronavirusne more je cepljenje," je na današnji 4. redni seji preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni covid-19, dejal predsednik vlade Janez Janša.

To, da imamo pri nas relativno nizko precepljenost, ni problem pomanjkanja cepiva, temveč problem, o katerem bi bila potrebna daljša razprava je pojasnil Janša in dejal, da tega problema nimamo samo mi: "Tudi Švica ima podoben odstotek precepljenih. Razlogi pa niso samo v tem, kar se očita v političnem dialogu, temveč tudi v vzrokih, ki so se kopičili leta in desetletja. Podoben problem imajo države, ki so delile podobno zgodovinsko usodo kot Slovenija. Bolj pomembno v tem trenutku je, da razmišljamo o tem, kaj narediti, da bo precepljenost višja."

Janša: Slovenija naj naroča vsa cepiva, ki bodo na voljo, ne glede na ceno

Na vprašanje glede tega, da vlada v lanskem letu ni naročila dovolj cepiv, pa je predsednik vlade pojasnil, da je delovna skupina na Ministrstvu za zdravje, ki jo je ustanovil minister Tomaž Gantar, nekje poleti leta 2020, ko cepiv ni bilo, ocenila, da naj Slovenija prioritetno nakupuje cepivo AstraZeneca, ne samo, ker je bilo to cepivo bistveno cenejše, ampak tudi, ker je takrat kazalo, da bo to prvo cepivo, ki bo odobreno s strani evropske agencije za zdravila (EMA).

"Tu ministru Gantarju ni mogoče ničesar očitati Gantarju. Sam sem bil vršilec dolžnosti ministra za zdravje v času, ko smo bili na Evropskem svetu obveščeni, da bo EMA, evropska agencija za zdravila, v najkrajšem roku, verjetno že do konca leta potrdila kot odobreno cepivo BionTech/Pfizer, zato sem še isti dan naročil ministrstvu, da se strategija spremeni in da Slovenija naroča vsa cepiva, ki bodo na voljo, ne glede na ceno. Slovenija pa ni sodelovala v vseh nakupih za cepiva, ker so bili v nekaterih ponudbah roki dobave šele za naslednje leto, ali drugo polovico tega leta. Tudi če bi tam, kjer nismo sodelovali, sodelovali, to ne pomeni, da bi cepivo fizično dobili januarja, februarja, maja letošnjega leta, ampak bi ga dobili sedaj, ko imamo tega cepiva tako ali tako dovolj," je dejal predsednik vlade.

Video: Planet TV.

Zaščitne opreme je dovolj

"Kar se tiče zaščitne opreme, je le te na trgu dovolj, predstojniki institucij pa so po zakonu o varstvu pri delu svojim zaposlenim dolžni zagotoviti ustrezno zaščitno opremo. Če tega, na primer v šolah ni, za to ni odgovorna vlada, temveč predstojnik posamične institucije," je dejal predsednik vlade.

Video: Planet TV.

Janša tudi o hitrih testih

Predsednik vlade je med drugim odgovarjal na vprašanja o hitrih testih, za katere je dejal, da se ve, da so hitri testi manj zanesljivi kot PCR testi, ogromno testov je bilo že opravljenih in ve se, kakšna je zanesljivost. "Seveda niso 100 odstotno zanesljivi, ampak jih pa uporabljajo povsod. Prav tako, ker je splošno znano, da hitri testi niso 100 odstotno zanesljivi "vas po hitrem testu osebni zdravnik pošlje še na PCR-test, kjer se okužba potrdi ali zavrne, hitri antigenski testi predstavljajo samo prvo fazo testiranja, je pojasnil Janša.

"Na začetku epidemije testov sploh nismo imeli, ko pa so se hitri testi pojavili, ni bilo niti jasno, kakšna je njihova zanesljivost in je trajalo, preden se je to po tem, ko se je uporabljajo ustalilo in ko je stroka dobila empirično podlago za to, da je izvajala oziroma dajala predloge, ki so držali, ampak to ni bilo le v Sloveniji, temveč povsod po svetu," je poudaril predsednik vlade. Prav tako je dodal, da ni odločal o primernosti hitrih testov prav tako ni oblikoval kriterijev o tem.

NLZOH je pooblaščena institucija za presojo ustreznosti testov, to zagotovo ni vlada ali minister. "Testiranje se je izvajalo, se izvaja, znani so rezultati, znana je zanesljivost, nič ni prepuščeno špekulacijam. Verifikacija je bila narejena na nekem vzorcu, koliko je bilo pa lažno negativnih, pa žal ne bomo nikoli vedeli," je dejal predsednik vlade in dodal, da je država za hitre teste namenila na desetine milijone evrov.