Janković: To je mimo pameti

Vlogo za gradbeno dovoljenje za zadnjih 118 metrov kanala C0 bomo vložili ta teden, je na novinarski konferenci napovedal ljubljanski župan Zoran Janković in dodal, da delo teče dobro in da kmetje ne protestirajo. Znova je ponovil, da za gradnjo kanala C0 ne potrebujejo presoje vplivov na okolje za betonsko kineto. "Mi lahko delamo kanal C0 brez kinete. Pravnomočno gradbeno dovoljenje pomeni, da smo vse postopke spoštovali. Mimo pameti je, da hočejo dati dodatno zaščito," je dejal.

Na novinarski konferenci je beseda med drugim tekla o gradnji kanala C0. Janković je povedal, da bo vlogo za gradbeno dovoljenje za 118 metrov vložili ta teden. "Delo teče dobro. V nedeljo sem bil na obisku izvedbe. Bilo je prav mirno. Delo je res strokovno. Tudi s kmeti teče usklajeno. Nihče ne protestira. Čakamo še na odobritev za teh 118 metrov," je dodal Janković.

Župan je na torkovi redni tedenski novinarski konferenci ponovil, da je Arso pred leti opravil predhodni postopek in odločil, da občina presoje vplivov na okolje ne potrebuje. "Mi lahko delamo kanal C0 brez kinete. Pravnomočno gradbeno dovoljenje pomeni, da smo vse postopke spoštovali. Mimo pameti je, da hočejo dati dodatno zaščito."

Projekt BŠP: Počakali bomo na vlogo za revizijo

Dotaknili so se tudi projekta Bežigrajski športni park. Ministrstvo za naravne vire in prostor je pred dnevi zavrnilo izdajo gradbenega dovoljenja projektu Bežigrajski športni park (BŠP).

"Že pred leti sem povedal, da sta samo dve možnosti. Ali se izda gradbeno dovoljenje ali pa država odkupi stadion in pripravi program. In temu bo mestna občina tudi sledila," je dejal Janković in dodal, da bodo na občini počakali na vlogo za revizijo na vrhovnem sodišču.

"Projekt je na vsak način treba prenoviti, brez tistih vil, ki so bile tam predvidene, in potem se zmanjša tudi udeležba mestne občine za to zemljišče. Mi smo imeli cenitev, zemljišče je bilo naše po zemljiški knjigi. Dogovorili se bomo tako z Olimpijskim komitejem kot z največjim družbenikom, gospodom Pečečnikom, ko bomo videli, kakšen bo odgovor. Je pa dejstvo, da potekajo pogovori med Pečečnikom in ministrstvom za kulturo," je še povedal Janković in dodal, da v primeru zavrnitve gradbenega dovoljenja družbeniki razmišljajo tudi o pritožbi na upravno sodišče.

Zavod za varstvo kulturne dediščine je sicer dvakrat izdal pozitivno mnenje za gradnjo, ministrstvo pa ga je zavrnilo. Po Jankovićevem mnenju bi ta spor lahko trajal še dolgo. Ob tem poudarja, da "ne moreš iti čez mnenje zavoda za varstvo kulturne dediščine".

Odločitev glede nutrij MOL prepušča stroki

Ob koncu je omenil tudi problem povečanega števila nutrij, ki ga, kot je dejal župan, mestna občina prepušča stroki, ob tem pa dodal, da osebno meščane prosi, naj nutrij ne hranijo – ne le nutrij, tudi vseh drugih živali na vodi, je dodal.