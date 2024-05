Janković: S tem bi lahko rešili prometno gnečo na območju Ljubljane

Ob Darsovem projektu širitve štajerske in primorske avtocestne vpadnice v Ljubljano bi lahko Mestna občina Ljubljana in država do konca junija predstavili nove rešitve na področju cestnega in železniškega prometa za spopad s prometno gnečo v prestolnici, je napovedal ljubljanski župan Zoran Janković. Omenil je tudi prenovo semaforizacije v mestu.

Ljubljanski župan Zoran Janković je na redni tedenski novinarski konferenci povedal, da so na občini v pričakovanju prometnih mesecev, ko so avtocestne vpadnice v Ljubljano in ljubljanska obvoznica zaradi turističnega tranzita še dodatno obremenjene, v stalnem stiku z ministrstvom za infrastrukturo in Darsom, s katerim se dobro usklajujejo.

Janković meni, da bo Dars projekta ureditve tretjega voznega pasu na odsekih med Domžalami in Šentjakobom ter Vrhniko in razcepom Kozarje izvedel v prihodnjih treh oz. štirih letih. Če tega ne bo, bo dejansko vse stalo in pravih kratkoročnih rešitev za zastoje ne bo, je prepričan župan.

Za šestpasovne avtocestne odseke in tretji pas na celotni obvoznici

Ta se ne strinja z nasprotniki širitve avtocest in argumenti okoljevarstvenikov, da širitve le povečujejo število vozil. Pri tem je spomnil na ocene predstojnika Prometnotehniškega inštituta na ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Petra Liparja, da Slovenija potrebuje nacionalni program izgradnje šestpasovnih avtocestnih odsekov in hkratne ukrepe trajnostne mobilnosti, ki sami po sebi ne bodo dovolj.

Po letih napovedi in zapletov je zdaj po Jankovićevi oceni dovolj politične volje, da se bo nasprotovanje preseglo in da bo tretji pas na štajerski in primorski avtocestni vpadnici v Ljubljano urejen. Treba bi ga bilo urediti tudi do Grosupljega, kar pa je zaradi konfiguracije terena in dveh predorov ter viadukta bistveno zahtevnejše, je še dejal župan. Potreben bi bil tudi tretji pas na celotni obvoznici, je pristavil.

Kar nekaj je teh nalog, a brez hitrega in učinkovitega železniškega prometa ne bo uspeha, je prepričan Janković, ki pa je pri tem ob sklicevanju na kazalnik na spletni strani TomTom Traffic ponovil, da Ljubljana primerjalno z drugimi mestnimi središči v Evropi nima tako velikih težav s prometnimi zastoji.

Reševanje vožnje na delo, v vozilih večinoma en sam potnik

Konec junija naj bi, če bo šlo vse po sreči, skupaj z ministrstvom za infrastrukturo predstavili nadaljnje možnosti na področju cestnega prometa in železnic, pri čemer pa več za zdaj ni želel povedati. Ob tem je opozoril, da se bo prometni pritisk na Ljubljano ob gradnji tretje razvojne osi na jugu in severu le še povečeval.

Ko gre za urejanje prometa v mestu, v katerega po zadnjih ocenah dnevno vstopi okoli 120 tisoč vozil, na občini ob urejanju rumenih pasov pri prenovi večjih prometnic Iščejo tudi rešitve, kako spodbuditi ljudi, da se v skupinah vozijo na delo. Trenutno je namreč v okoli 90 odstotkih avtomobilov en sam potnik, je ponovil. Težavo vidi v nadzoru spoštovanja morebitnih tovrstnih ukrepov.

Občina je po Jankovićevih besedah dobila tudi evropska sredstva za prenovo semaforizacije, s katero naj bi med drugim pravočasno usmerjali voznike na ceste, ki lahko razbremenijo pritisk na obvoznico.

Parkomati, dovolilnice in cone 30 ostajajo

Na občini bodo nadaljevali tudi sistem določitve enosmernih cest in ureditve parkirnih mest s parkomati ter dovolilnicami, in to na območjih, kjer je gostota prebivalstva visoka in kjer je smiselno omejiti hitrost na 30 kilometrov na uro. Dosedanji rezultati tega ukrepa so po Jankovićevem prepričanju zelo dobri, prekoračitve omejitev hitrosti pa večinoma le majhne.

Najverjetneje prihodnje leto naj bi na občini v sodelovanju z Darsom ob tem po županovih napovedih uredili tudi tri nove povezave z južne obvoznice v smeri središča mesta, da bi čim bolj skrajšali poti in zmanjšali pritisk na Dolenjsko cesto. Ob že načrtovanih obnovah na širšem območju železniške postaje pa je v napovedal še prenove Litostrojske, Goriške, Zaloške in Dolenjske ceste v prihodnjih letih.