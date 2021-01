Janez Janša je po medijskem izpostavljanju umolknil

"Zdravstveno stanje našega direktorja je njegova osebna zadeva in o njem ne želimo dajati uradnih izjav," so nam v službi za odnose z javnostjo odgovorili na vprašanje, ali je direktor Rekreacijsko turističnega centra Krvavec Janez Janša še vedno hospitaliziran v bolnišnici na Golniku zaradi okužbe z novim koronavirusom.

Kot smo poročali v preteklih dneh, je lastnik smučišča na Krvavcu Janez Janša zbolel za boleznijo covid-19, zaradi katere je bil prejšnji petek tudi hospitaliziran v bolnišnici na Golniku. Z vprašanjem, ali je Janša bolezen že prebolel, smo se obrnili na njegovo podjetje Rekreacijsko turistični center Krvavec.

Smučišče ostaja zaprto

Iz službe za odnose z javnostjo so v kratkem odzivu dejali, da je zdravstveno stanje direktorja, kot omejeno, njegova osebna zadeva in da o njem nočejo dajati uradnih izjav, "glede na to, da direktor v operativno poslovanje podjetja ni vpet", so nam pojasnili. V nadaljevanju so poudarili, da podjetje posluje običajno, kolikor je glede na trenutne epidemiološke ukrepe to sploh mogoče.

Dodali so, da so v podjetju zelo zaskrbljeni zaradi trenutnega stanja. "Na smučišču je poskrbljeno za vse, kar so od nas zahtevali. Je varno in pripravljeno na delovanje, zato si želimo, da bi nam vlada prisluhnila in odprla smučišče. V tem trenutku je ključno poslovanje podjetja, ki je ogroženo, ker ne moremo delati," so nam še dejali v odzivu.

Spomnimo, da so konec lanskega leta smučišče na Krvavcu obiskali inšpektorji, ker je bilo to odprto kljub vladnemu odloku o prepovedi obratovanja žičniških naprav. Lastnik smučišča Janša je 26. decembra za MMC povedal, da jim je inšpekcija za nekaj dni prepovedanega obratovanja izrekla 16 tisoč evrov kazni in deset odstotkov tega še za fizično osebo. Istega dne so inšpektorji smučišče tudi zaprli.