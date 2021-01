Lastnik smučišča Krvavec v bolnišnici zaradi covid-19

Lastnik smučišča na Krvavcu Janez Janša je za medija Škandal24 in Demokracija potrdil, da je zbolel za covid-19 in da se zdravi v bolnišnici na Golniku.

V bolnišnico so ga sprejeli v petek, je povedal in dodal, da se zdaj že počuti bolje. Ob tem je za omenjena medija zanikal namigovanja, da naj bi na krvavški plaži organiziral silvestrsko zabavo z več deset povabljenimi, in dejal, da je po njegovem mnenju zbolel zaradi padca odpornosti "ob stresnih dogodkih v decembru v zvezi z inšpekcijami, policijo in ostalimi postopki".

Spomnimo: na smučišču Krvavec so decembra kljub prepovedi obratovanja žičniških naprav te zagnali. Inšpektorji so na smučišču posredovali dva dni zaporedoma, ga zaprli in Janši izdali kazen.