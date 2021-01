Zakaj o Janševi okužbi niso poročali javni mediji?

Včeraj smo pisali, da je lastnik smučišča na Krvavcu Janez Janša zbolel za boleznijo covid-19 in da se po petkovi hospitalizaciji zdravi v bolnišnici na Golniku.

"Če nas bodo kaznovali, naj nas kaznujejo"

O tem, da je Janša pozitiven na koronavirus, pa recimo niso poročali javni mediji, kot so Slovenska tiskovna agencija (STA), RTV SLO - MMC in TV Slovenija, čeprav so v preteklih dneh poročali o obratovanju smučišč in žičnic, med drugim tudi o tem, da je bilo smučišče na Krvavcu konec decembra, kljub vladnemu odloku o prepovedi obratovanja žičniških naprav, odprto. Inšpektorji so na smučišču posredovali dva dni zaporedoma, ga zaprli in izdali globo v višini več tisoč evrov.

Smučišče Krvavec je bilo med prazniki, kljub prepovedi obretovanja, odprto. Foto: Facebook.com/Krvavec Da se vladnega ukrepa o zaprtju smučišč na Krvavcu ne bodo držali, je Janša, ki je obenem tudi podpredsednik združenja žičničarjev, javno povedal tudi v prispevku TV Slovenija. Kot je takrat dejal, smučarjev ne bodo podili. "Če nas bodo kaznovali za to, naj nas kaznujejo, bomo plačali kazen," je bil jasen za TV Slovenija. Janša je nato 26. decembra za MMC povzel obisk inšpektorjev. Kot je povedal, so jim zaradi nekaj dni prepovedanega obratovanja izrekli 16 tisoč evrov kazni in deset odstotkov tega še za fizično osebo.

O delovanju smučišča na Krvavcu so več objav namenili tudi pri STA. 25. decembra je tako o dogajanju na Krvavcu povzemala v svojem poročanju TV Slovenija. 26. decembra pa so se za pojasnila na Krvavec obrnili tudi sami. V Rekreacijsko turističnem centru (RTC) Krvavec so za STA takrat na kratko dejali, da smučišče obratuje in da ob prihodu obiskovalcev, teh ne bodo odganjali. Še istega dne so pozneje objavili, da so inšpektorji smučišče tudi zapečatili.

Le dva tedna po teh dogodkih je bila okužba na koronavirus potrjena tudi pri Janši. Ta sicer meni, da je zbolel zaradi padca odpornosti "ob stresnih dogodkih v decembru v zvezi z inšpekcijami, policijo in ostalimi postopki".

Na STA in javni servis smo naslovili vprašanja, ali so zasledili, da je lastnik smučišča na Krvavcu v bolnišnici zaradi bolezni covid-19 in zakaj so presodili, da o tem kot javni medij ne bodo poročali. Odgovore objavimo takoj, ko jih prejmemo.