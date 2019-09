Izteče se rok za prijavo na razpis za nadzornike meje

Kot so pojasnili na ministrstvu, so do srede prejeli 98 vlog. Po uspešno zaključenem usposabljanju bodo s kandidati sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas za opravljanje nalog varovanja schengenske meje in varovanja objektov, predvidoma na območju policijskih uprav Koper in Novo mesto.

Kandidati morajo imeti srednjo splošno ali strokovno izobrazbo, veljavno vozniško dovoljenje kategorije B, državljanstvo Slovenije in ustrezne psihofizične sposobnosti.

Delo policista - nadzornika državne meje je pravo za vse, ki jih poleg "dinamičnega, nikoli dolgočasnega delovnika" zanima zlasti razgibano delo na terenu in na prostem, je še razvidno iz razpisa.