Izidu evropskih volitev bodo prišteli še glasovnice iz tujine

Državna volilna komisija (DVK) bo k izidu nedeljskega glasovanja na evropskih volitvah prištela še glasovnice iz tujine, ki bodo prispele do danes do 12. ure. Potem bodo znani končni izidi volitev osmih poslancev iz Slovenije v Evropski parlament.

Volivcev, ki stalno prebivajo v tujini, je nekaj več kot 94 tisoč, za glasovanje na evropskih volitvah pa so imeli dve možnosti: lahko so glas oddali na enem izmed 31 diplomatsko-konzularnih predstavništev v tujini ali pa so glasovnico, ki so jo prejeli vsi volivci s stalnim prebivališčem v tujini, vrnili po pošti.

Glasove, ki so prispeli po pošti, bo danes po 12. uri štela Državna volilna komisija. Hkrati bo ugotovila tudi izid glasovanja na petih diplomatsko-konzularnih predstavništvih, kjer so volivci oddali manj kot deset glasovnic. Izid glasovanja na večini diplomatsko-konzularnih predstavništev je sicer že znan. Rezultati glasovanja za tista volišča, kjer so volilni odbori sami ugotavljali izid, kažejo, da so volivci oddali 2.267 glasovnic, od teh je bilo veljavnih 2.250.

V tujini največ podpore za NSi, sledijo SDS+SLS in SD

Največjo podporo so volivci v tujini namenili stranki NSi, za katero je glasovalo skoraj 24 odstotkov. Slabih 20 odstotkov jih je glasovalo za listo SDS in SLS, 18 odstotkov pa za SD. Na četrto mesto se je z dobrimi devetimi odstotki uvrstila Levica, na peto pa s sedmimi odstotki Zeleni Slovenije. Slabih šest odstotkov glasov so volivci v tujini namenili listi LMŠ.

Ko bodo prešteli še vse glasove iz tujine, bo znan končni izid volitev osmih poslancev iz Slovenije v Evropski parlament. Postopek ugotavljanja končnega uradnega izida volitev z objavo v uradnem listu mora biti sicer končan do 14. junija, izvolitev evropskih poslancev pa mora potrditi še državni zbor.

Dosedanji delni izidi, ki ne vključujejo glasovanja iz tujine, sicer kažejo, da so volivci 26,43 odstotka glasov namenili skupni listi SDS in SLS, ki je dobila tri mandate v Evropskem parlament. SD je z 18,66-odstotno podporo osvojila dva poslanska mandata, LMŠ, za katero je glasovalo 15,57 odstotka volivcev, je prav tako dobila dva poslanca. Poslanski mandat pripada tudi NSi, ki je prejela 11,07-odstotno podporo.