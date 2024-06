Izguba izpita? Nič ni izgubljeno, le ukrepati morate hitro!

Izguba vozniškega dovoljenja je ukrep, ob katerem nihče ne ostane ravnodušen. Zakonodaja ga predvideva za različne prekrške in kršitve prometnih predpisov. Vozniki se lahko soočijo z začasno ali trajno izgubo izpita , odvisno od narave in resnosti prekrškov. Pomembno je, da ste kot voznik seznanjeni s pogoji, ki vodijo do odvzema, pa tudi z možnostmi, ki vam izpit lahko povrnejo in vam omogočijo, da se vrnete za volan.

Kdaj vam lahko odvzamejo vozniško dovoljenje?

Kadar voznik stori resen prometni prekršek ali večkrat ponovi prekrške, mu vozniško dovoljenje odvzamejo. Med najpogostejše razloge za odvzem sodijo:

izguba izpita zardi alkohola ali vožnje pod vplivom ostalih nedovoljenih substanc,

ali vožnje pod vplivom ostalih nedovoljenih substanc, prekoračitev hitrosti za več kot 50 kilometrov na uro nad dovoljeno mejo,

povzročitev prometne nesreče s hudimi posledicami.

zbiranje večjega števila kazenskih točk v določenem obdobju.

Zakon določa, da lahko policija na kraju prekrška začasno odvzame vozniško dovoljenje, sodišče pa lahko na podlagi sodbe izda sklep o začasnem ali trajnem odvzemu.

Izguba izpita? Nič še ni izgubljeno – Pravnik na dlani je tu, da vam pomaga! Pokličite 01 280 8000 in si rezervirajte termin z izkušenim pravnikom, ki vas bo vodil do povrnitve, ne da v celoti opravljate teoretično in praktično usposabljanje.

Začasno odvzet vozniški izpit pomeni, da voznik za določen čas ne sme upravljati motornega vozila. Trajanje začasnega odvzema je odvisno od teže prekrška in predhodnih kršitev. Začasni odvzem lahko traja od nekaj dni do nekaj mesecev. Vozniku v tem primeru izdajo dokument, ki navaja obdobje začasne prepovedi vožnje. A brez skrbi, s pomočjo pravne pomoči lahko vložite predlog, s katerim lahko kljub temu vozite tudi v tem obdobju. Kako? Najbolje, da se posvetujete s Pravnikom na dlani.

Foto: 12MEDIA D.O.O.

Trajni odvzem vozniškega dovoljenja je skrajni ukrep, ki se uporabi v primerih najhujših prekrškov ali ponavljajočih se kršitev. Kot take so na primer povzročitev prometne nesreče s smrtnim izidom ali hudimi telesnimi poškodbami, večkratna vožnja pod vplivom alkohola ali drog, ponavljajoča se in zavestna kršitev prometnih predpisov …

Voznik, ki so mu vozniško dovoljenje odvzeli, ima pravico do pritožbe in lahko zaprosi za povrnitev dovoljenja pod določenimi pogoji. Poudariti moramo, da morate ukrepati kar se da hitro! Obstajajo namreč strogi roki, ki se jih morate držati.

Veste, kaj vse morate storiti in kako se lotiti vrnitve izpita? Pravni strokovnjak je vaša rešitev! Pokličite 01 280 8000 še danes ali si rezervirajte termin pogovora prek spleta!

Ko vam policist vzame izpit, boste v nekaj dneh na domač naslov prejeli sklep o začasnem odvzemu izpita (dokler na sodišču ne pridete na vrsto za odločanje o trajnem odvzemu). Nato imate 15 dni časa, da na sodišče vložite predlog za vrnitev izpita. Napisan mora biti prepričljivo in natančno, priložiti pa morate tudi potrdilo o zdravniškem pregledu, ki ga morate predhodno opraviti.

V nekem časovnem obdobju bo vaš primer obravnavalo tudi sodišče, ki se lahko odloči za trajni odvzem. V tem primeru je postopek precej podoben. Kot voznik imate zopet pravico, da sodišče predložite predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. V tej zahtevi sodišču predlagate, da prekinitve vozniškega dovoljenja ne izvede takoj, ampak vam namesto tega naloži rehabilitacijske ukrepe in določi preizkusno dobo, v kateri boste lahko dokazali, da odvzem vozniškega dovoljenja ni potreben. Vložite torej dobro argumentiran predlog z zdravniškim potrdilom. Če vam sodišče ugodi, vam določi preizkusno dobo, v kateri ne smete storiti hujšega prekrška, ki bi vam prinesel več kot tri kazenske točke. Če izpolnite obveznosti, sodišče s sklepom odloči, da vam vozniškega dovoljenja ne odvzeme in vi se lahko vrnete na cesto.

Naročnik oglasnega sporočila je 12media d.o.o.