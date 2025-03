Izguba izpita? Naredite to, preden bo prepozno!

Vozniško dovoljenje predstavlja svobodo in neodvisnost, zato je njegova izguba lahko velika ovira v vsakdanjem življenju. Ne glede na razlog odvzema obstajajo pravne možnosti za njegovo vrnitev – ključno pa je, da ukrepate pravočasno. Le tako ima odvzem vozniškega izpita lahko tudi srečen konec.

Zakaj pride do odvzema vozniškega dovoljenja?

V Sloveniji velja sistem kazenskih točk, ki deluje kot mehanizem za povečanje varnosti v prometu. Ko voznik v obdobju dveh let zbere 18 kazenskih točk (za mlade voznike je ta meja 7 točk), mu vozniško dovoljenje preneha veljati za vse kategorije. Nekateri izmed najpogostejših prekrškov, ki lahko vodijo do odvzema, so:

vožnja pod vplivom alkohola ali prepovedanih substanc,

znatna prekoračitev dovoljene hitrosti,

nepravilno prehitevanje,

uporaba mobilnega telefona med vožnjo,

pobeg s kraja prometne nesreče …

Nič še ni izgubljeno!

Vožnja pod vplivom alkohola

Vožnja pod vplivom alkohola je najpogostejši razlog za pridobitev kazenskih točk in posledično tudi odvzem vozniškega dovoljenja. V primeru vožnje pod vplivom alkohola so sankcije še posebej stroge.

V skladu z zakonodajo je dovoljena meja alkohola v krvi na testu največ 0,24 miligramov na liter izdihanega zraka oziroma 0,5 grama alkohola na kilogram krvi (0,5 promila alkohola). Velja tudi pogoj, da voznik ne kaže znakov motenj v vedenju, ki bi lahko vplivali na njihovo zanesljivost pri vožnji v cestnem prometu. V tem primeru sledijo najmanj 300 evrov kazni in 4 kazenske točke. Če ste imeli nekaj kazenskih točk že od prej, se te seveda seštejejo. Ko seštevek doseže ali preseže 18 kazenskih točk, sledi odvzem vozniškega dovoljenja.

Maksimalna kazen zaradi vožnje pod vplivom alkohola se izvede v primeru, ko voznik prekorači 0,52 miligramov na liter izdihanega zraka. V tem primeru sledijo finančna kazen 1.200 evrov, 18 kazenskih točk in odvzem vozniškega dovoljenja ter v določenih primerih celo pridržanje na policijski postaji.

Pozor! Če test alkoholiziranosti zavrnete, to pomeni avtomatično prejetje najvišje možne kazni za alkoholizirano vožnjo – izguba izpita zaradi alkohola.

Kako poteka postopek vrnitve vozniškega dovoljenja?

Ko prekrškar doseže prag za odvzem izpita, mu lahko policija vozniško dovoljenje najprej začasno odvzame. Nato sledi sodni postopek, kjer se odloči, ali bo odvzem trajen ali pa obstajajo možnosti za milejše sankcije.

Če ste s strani prekrškovnega organa prejeli obvestilo o začasnem odvzemu, imate 15 dni časa, da vložite predlog za vrnitev dovoljenja. Predlog mora biti strokovno sestavljen, saj je treba jasno navesti razloge za njegovo vračilo in priložiti dokazila, kot je zdravniško potrdilo. S pravilnim pristopom lahko dosežete, da vam sodišče omogoči vožnjo do končne odločitve s strani sodišča.

Če sodišče izda pravnomočno odločbo o trajnem odvzemu dovoljenja, imate še vedno možnost vložitve predloga za odlog izvršitve. Zopet ne pozabite na 15-dnevni rok. V tem primeru sodišču predlagate, da namesto odvzema določi preizkusno dobo (pogojni) in rehabilitacijske ukrepe. V času pogojnega (od 6 do 24 mesecev) morate dokazati, da ste vesten voznik in ne smete storiti prometnega prekrška.



Zakaj je pravna pomoč pomembna?

Postopek vrnitve vozniškega dovoljenja je pravno zahteven, zato je ključno, da se nanj pripravite premišljeno. Pravilno sestavljen predlog, ki upošteva zakonodajo in specifike primera, lahko bistveno poveča možnosti za pozitivno rešitev. Pravnik na dlani vam lahko pomaga pri argumentiranju, pripravi dokumentov in vas vodi skozi celoten postopek.

Ne odlašajte – v primeru izgube vozniškega dovoljenja je čas ključnega pomena. Poiščite pravno pomoč čim prej in si zagotovite najboljše možnosti za uspešno vrnitev izpita!

Kako se izogniti odvzemu vozniškega dovoljenja?

Najboljši način za ohranitev vozniškega dovoljenja je odgovorno ravnanje v prometu. Upoštevajte prometne predpise, izogibajte se tveganim vedenjem, kot so prehitra vožnja, uporaba mobilnega telefona med vožnjo ali vožnja pod vplivom alkohola. Redno spremljajte število kazenskih točk in v primeru, da se približujete kritični meji, razmislite o preventivnih ukrepih, kot je obisk varnostnih delavnic za izbris kazenskih točk. Več lahko preberete v članku Ohranite svoj vozniški izpit in izbrišite kazenske točke!

