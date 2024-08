Izberi študij, ki ti bo odprl vrata v svet – študiraj na Fakulteti za državne in evropske študije!

Zakaj? Ste se kdaj vprašali, ali imajo aktualni dogodki v Ukrajini kakšen vpliv na vaše življenje? Ali pa aktualno dogajanje na Bližnjem vzhodu? Ali se sprašujete, zakaj sploh potrebujemo javno upravo in javne uslužbence? In kaj sploh počnejo naši predstavniki v Bruslju? Odgovore na ta vprašanja vam ponujamo na Fakulteti za državne in evropske študije.

Foto: arhiv naročnika

Današnji svet je globalen. Še posebej je globalno povezano gospodarstvo. Zato imajo dogodki na enem koncu sveta neposreden vpliv in učinke na drugi strani sveta. Zaradi dogodkov v Ukrajini so bile cene elektrike in plina čez nekaj mesecev pri nas višje. Zaradi dogodkov na Kitajskem pred nekaj leti smo se povsod po svetu morali soočiti s pandemijo covid-19.

Pa vendar globalno gospodarstvo prinaša tudi številne pozitivne lastnosti. Večina proizvodov (tudi navaden svinčnik), ki jih danes kupimo, je izdelanih iz delov, ki prihajajo iz različnih delov sveta, in sestavljenih morda na drugem koncu planeta. Vse to naš planet povezuje in ga dela bolj povezanega. Postali smo velika globalna skupnost, zato države tudi bolj sodelujemo med sabo. Eden najzglednejših primerov takega sodelovanje je nedvomno Evropska unija.

"Mednarodni odnosi so odlična izbira, če te zanimajo globalni izzivi in želiš razumeti, kako svet deluje. Ta študij ti omogoča vpogled v svetovno politiko, ekonomijo, diplomacijo in kulture. Naučiš se analizirati mednarodne dogodke, razviješ kritično mišljenje in pridobiš veščine, ki ti bodo pomagale v globaliziranem svetu. S študijem mednarodnih in diplomatskih odnosov si lahko ustvariš kariero v mednarodnih organizacijah, diplomaciji, nevladnih organizacijah ali podjetjih. Svet potrebuje ljudi, ki razumejo globalne izzive in so pripravljeni narediti spremembe." (izr. prof. dr. Gorazd Justinek, dekan Fakultete za državne in evropske študije)

Foto: Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

Velikokrat se tudi pritožujemo nad javnimi uslužbenci. Ampak brez javne uprave ni države. Tako je že od nekdaj. Na vsakem koraku se srečujemo z javno upravo. Že ko se rodimo, dobimo EMŠO, davčno številko, državljanstvo, prve osebne dokumente itd. Da vse to nemoteno poteka, je potrebno moderna in učinkovita javna uprava. Tudi da gospodarstvo učinkovito deluje, sta potrebna učinkovita javna uprava in dober javni servis.

Si želiš delati v službi ljudi in pomagati pri oblikovanju boljše družbe? Študij javne uprave je prava izbira zate! Ta študij te pripravi na delo v javnem sektorju, kjer boš lahko sodeloval pri ustvarjanju politik, izboljšanju storitev in reševanju družbenih izzivov. Diplomanti javne uprave imajo široke karierne možnosti – od dela v državni upravi in lokalnih skupnostih do svetovanja in nevladnih organizacij. Če želiš prispevati k boljšemu delovanju družbe, izberi študij javne uprave!

Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze je vaša odskočna deska v svet javne uprave, evropskih študij in mednarodnih odnosov. Če želite razumeti kompleksne mehanizme delovanja državnih in evropskih institucij ter si zagotoviti uspešno kariero v javnem sektorju ali mednarodnih institucijah, je ta fakulteta prava izbira za vas. Fakulteta je znana po svojem interdisciplinarnem pristopu, ki združuje znanja s področij prava, politologije, ekonomije in upravnih ved. Študenti pridobivajo široko in poglobljeno razumevanje delovanja državnih institucij, evropskih politik in mednarodnih odnosov, kar omogoča uspešno kariero v javni upravi, diplomaciji, nevladnih organizacijah in zasebnem sektorju.

Fleksibilne možnosti študija

Foto: Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

FDŠ razume, da je usklajevanje študija in dela lahko zahtevno. Zato ponuja brezplačen študij za že zaposlene študente in možnost online študija , ki omogoča fleksibilnost in dostopnost izobraževanja. Predavanja potekajo v popoldanskem času od ponedeljka do petka, kar omogoča prilagoditev študijskih obveznosti.

Postanite študent študijskih programov Fakultete za državne in evropske študije ter oplemenitite svojo karierno prihodnost. Več informacij o študijskem programu najdete na spodnji povezavi. Prijavni rok je v teku. Več informacij o študijskem programu: https://fsms.nova-uni.si/studij/uporabne-psihoterapevtske-studije/.

Več:

Naročnik oglasnega sporočila je Nova univerza.