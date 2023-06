Ižanska cesta od ponedeljka pa do konca leta zaprta še v delu do Peruzzijeve ulice

Ižanska cesta, ki je zaradi gradnje javne kanalizacije že zaprta od križišča z Jurčkovo in Hladnikovo cesto do Lahove poti, bo od ponedeljka, 19. junija, pa vse do konca letošnjega leta za ves promet zaprta tudi v delu od Lahove poti do križišča s Peruzzijevo ulico. Obvoz bo urejen, so danes sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Obvoz osebnih vozil in vozil do 3,5 tone bo po Peruzzijevi ulici in Jurčkovi cesti, obvoz za vozila nad 3,5 tone pa po Peruzzijevi ulici in Dolenjski cesti. Dostop za lokalni promet bo dovoljen po Mihovem štradonu in Lahovi poti.

Obvoz za avtobuse LPP bo po Karlovški in Dolenjski cesti, Galjevici, Jurčkovi cesti in Peruzzijevi ulici. Šolski avtobusi bodo do konca šolskega leta oz. do 23. junija vozili po obstoječi trasi.

Prenova severnega dela Ižanske ceste se je začela v začetku januarja, na odseku med Hladnikovo cesto in Gruberjevim nabrežjem so jo do konca leta zaprli za ves promet sredi februarja. V okviru projekta Čisto zate v tem delu mesta urejajo odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja.