Od jutri, 20. maja, do predvidoma 1. junija 2023 bodo potekala obnovitvena dela na nadvozu Dunajske ceste nad ljubljansko obvoznico, so sporočili z Mestne občine Ljubljana. Promet na nadvozu bo potekal po enem voznem pasu v vsako smer, s priključnih cest pa bo možno le zavijanje desno.

Obvozi bodo urejeni po Štajerski in Vojkovi cesti, Baragovi in Dimičevi ulici, Ulici 7. septembra in Slovenčevi ulici. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Prometna ureditev bo po prenovi ostala enaka

V okviru prenove bodo izvedli rekonstrukcijo voziščne plošče, vgradnjo dilatacij, zamenjavo krova, lokalno sanacijo spodnjih površin prekladne konstrukcije, vgradnjo nove odvodnje, sanacijo vmesnih in krajnih podpor. Zamenjali bodo ograje, hodnike, robnike, uredili odvodnjavanje na objektu in obnovili vse komunalne vode pod objektom: vročevod, plinovod, vodovod, telekomunikacijske vode, električno napeljavo. Uredili bodo tudi prometno signalizacijo pred objektom in na njem. Prometna ureditev po prenovi bo ostala enaka, so še pojasnili na MOL.

Prenova nadvoza Dunajske ceste nad ljubljansko obvoznico poteka v sodelovanju z Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS, d. d.), ki izvaja prenovo konstrukcije nadvoza, Mestna občina Ljubljana pa površino.