Iz slovenske zemlje v norveški led za prihodnje generacije

Oglasno sporočilo

Argeta je že krepkih 20 let poznana kot dobra stran kruha in prav kruh je tisti, ki ji je omogočil, da je postala mesna in ribja pašteta številka 1 v Evropi*. Zato se je Argeta lani zahvalila vsem, ki pečejo kruh, letos pa je prav zaradi te pekovske mojstrovine še več pozornosti posvetila ohranjanju in zaščiti lokalnih semen.