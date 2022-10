Iz ostankov kruha Pekarne Spar nastaja edinstveno pivo Golden Bread

Oglasno sporočilo

Šestnajstega oktobra, ko praznujemo svetovni dan hrane, poudarjamo predvsem spoštovanje do te dragocene dobrine. V Sparu, kjer si v sklopu akcije Hrana ne sodi v smeti že vrsto let prizadevajo za bolj odgovorno ravnanje s hrano in se vsak dan trudijo za manj zavržene hrane, so se tokrat ponovno izkazali. Kruh, ki ostaja na policah Pekarne Spar, pošiljajo v pivovarno Green Gold Brewing, kjer iz njega varijo odlično pivo Golden Bread.

V pivu Golden Bread vrste motni pale ale lahko okusite kruhove in nežne sadne note, prijetno grenčico in uravnoteženo aromo pa mu dajeta slovenski hmeljni sorti Aurora in Styrian Wolf.

Pivo iz ostankov kruha

Podjetje Spar Slovenija se je ponovno izkazalo s pobudo za manj zavržene hrane. Iz ostankov kruha Pekarne Spar namreč nastaja edinstveno pivo Golden Bread, ki ga varijo v pivovarni Green Gold Brewing iz Savinjske doline. Pod recept se je podpisal sam direktor pivovarne Luka Rojnik, za sestavino pa je izbral Matjažev hlebec iz Pekarne Spar.

Boštjan Kos, vodja Pekarne Spar, si prizadeva za zmanjšanje količine zavrženega kruha.

Ostanke kruha, ki se ob koncu dneva vrnejo v pekarno, najprej skrbno narežejo in posušijo, nato pa jih pošljejo v pivovarno. Tam suh kruh skupaj z ječmenovim sladom in drugimi sestavinami zmešajo z vodo in tako ustvarijo drozgo, v kateri se zgodi ekstrakcija sladkorjev, ki so nujno potrebna hrana kvasovkam v nadaljnjem postopku. Drozgi dodajo izbrane sorte slovenskega hmelja, da pridobijo pivino, ki ji dodajo še pivovske kvasovke. Pretvorba sladkorjev v alkohol in C02 se s tem začne. Po drozganju v kotlu ostanejo tako imenovane tropine (ostanki slada, kruha in drugih sestavin), ki jih za krmo živine uporabijo lokalni kmetovalci. Fermentacija traja 14 dni, nato pa pivo zori še teden dni. Pred polnjenjem hmeljnemu napitku dodajo še nekaj C02, ki v pivu ustvari značilne mehurčke. Nastalo pivo je vrste motni pale ale. V njem lahko okusite kruhove in nežne sadne note. Prijetno grenčico in uravnoteženo aromo pa pričarata cenjeni hmeljni sorti z domačih hmeljišč – Aurora in Styrian Wolf.

Pivo Golden Bread je polnjeno v pločevinke, ki jih je mogoče vedno znova reciklirati, brez izgube kakovosti materiala. Na Sparovih policah pa ga boste prepoznali po izvirni avtorski ilustraciji, ki krasi embalažo.

Podrobneje si oglejte, kako nastaja pivo Golden Bread.

Edinstveno pivo iz kruha je rezultat pobude Spara Slovenija, ki si v sklopu akcije Hrana ne sodi v smeti prizadeva za manj zavržene hrane.

Star kruh lahko porabite

Spar v sklopu dolgoročne akcije Hrana ne sodi v smeti v sodelovanju s kuharskim mojstrom Markom Pavčnikom, ki je po izboru gastronomskega vodnika Galut & Millau postal chef leta 2022, redno objavlja uporabne nasvete in izvirne videorecepte za čim boljši izkoristek hrane.

Lani se je chef Pavčnik lotil kuharskega eksperimenta Projekt 68 kg, letos pa navdušil s številnimi recepti za izvrstne tako imenovane "reciklirane jedi". Poiščite ideje, kako porabiti star kruh; pripravite lahko kruhov pire ali krušne drobtine z zelišči, ki so odličen dodatek juham, solatam in drugim jedem. Preizkusite pa tudi Pavčnikov recept za kruhovo potico, ki je sodobna različica tradicionalne kozjanske kruhove potice.

Spar presežke hrane podari V Sparu se zelo dobro zavedajo problematike zavržene hrane, zato redno spremljajo prodajo, kar jim omogoča optimalno naročanje hrane in s tem minimalna vračila. Presežke hrane, ki jim ostaja na policah, pa v okviru akcije Donirana hrana že več kot osem let podarjajo različnim humanitarnim organizacijam. To so Zveza Lions klubov, humanitarno društvo Hrana za življenje (Food for Life Slovenija), Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva in društvo Krog 9. Spar je samo v lanskem letu v dobrodelne namene tako prispeval hrano v skupni vrednosti več kot milijon evrov.

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.