Iz Ljubljanice potegnili tono odpadkov: od skirojev in koles do prometnih znakov

Predsednik društva za podvodne aktivnosti Vivera Miro Potočnik je ob ekološko-čistilni akciji Ljubljanica 2023 povedal, da je v akciji letos sodelovalo okrog 40 potapljačev. Vesel je, da je bila voda bistra in vreme naklonjeno akciji.

Opaža, da se trend spreminja, če so v prejšnjih letih med večjimi kosi prednjačila kolesa, so se lani začeli pojavljati električni skiroji. Kljub temu Potočnik ugotavlja, da je v Ljubljanici manj odpadkov. Pred osmimi leti so namreč iz nje potegnili za štiri tone in pol materiala, letos pa ocenjuje, da so nabrali eno tono odpadkov in to čeprav je bilo na delu največ potapljačev do zdaj. "Še vedno preveč," je sklenil.

Med odpadki skiroji, kolesa ...

Član potapljaškega društva Logatec Tadej pa je povedal, da so med odpadki našli predvsem skiroje, kolesa, prometne znake, nekaj telefonov in mnogo kovancev, steklenic ter pločevink.

Ob dnevu Zemlje so aktivni tudi v Zavodu za gozdove Slovenije, kjer so osrednji dogodek pripravili dopoldne v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah. Odprli so prenovljeno in z novimi učnimi vsebinami nadgrajeno gozdno učno pot Rožek, tudi letos pa zavod organizira vodene oglede po 14 gozdnih učnih poteh.

Kot so ob tem sporočili iz zavoda, tudi s pomočjo vodenja po gozdnih učnih poteh posebno pozornost namenjajo osveščanju in izobraževanju širše javnosti o pomenu gozda. Te so pomemben pripomoček, s katerim izvajajo popularizacijo gozdov in gozdarstva ter prispevajo k razvoju turizma na podeželju kot ene ključnih gospodarskih aktivnosti v Sloveniji.

Zavod za gozdove je skladno s temo letošnjega dneva Zemlje Vlagajmo v naš planet! investiral tudi v spletni pregledovalnik gozdnih učnih poti, ki je v preizkusni različici že na voljo za uporabo in je dostopen na povezavah https://mapzs.pzs.si/gozdneucnepoti in https://mapzs.pzs.si/gup.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je ob današnjem dnevu izpostavilo biotsko raznovrstnost, za ohranjanje katere je pri nas ključno naravovarstveno omrežje Natura 2000. Kot so med drugim navedli v sporočilu za javnost, z Naturo 2000 ohranjamo živalske in rastlinske vrste, habitatne tipe ter območja, ki so pomembni na slovenski, evropski in svetovni ravni. Za upravljanje območij Natura 2000 v Sloveniji vlada v sedemletnih intervalih določa cilje in ukrepe, za njihovo izvajanje pa so zadolžene javne službe varstva narave in druge javne službe.

Zaradi podnebnih sprememb ogroženih več tisoč živalskih in rastlinskih vrst

V območjih Nature 2000 so mogoče različne gospodarske in družbene dejavnosti, pri čemer si, tako pravijo na ministrstvu, prizadevajo za čim večje vključevanje in sodelovanje z organizacijami s področja varstva narave, gozdarstva, kmetijstva, ribištva in upravljanja voda. Lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč lahko vstopajo v različne ukrepe kmetijske in gozdarske politike, kjer so jim na voljo finančna nadomestila za spremenjeno rabo zemljišč, so navedli in dodali, da svetovni dan Zemlje praznujejo tudi v biosfernih območjih v Sloveniji.

V Čebelarski zvezi Slovenije so ob dnevu Zemlje izpostavili podnebne spremembe, zaradi katerih je ogroženih več tisoč živalskih in rastlinskih vrst, med njimi tudi kranjska čebela. Ob tem so v sporočilu za javnost opozorili na velik gospodarski pomen čebelarstva tako v Sloveniji kot v svetu. Pozvali so k premisleku, kam gremo in kaj počnemo z Zemljo.

Oglasili so se tudi iz podjetja Ikea Slovenija, ki je ob današnjem svetovnem dnevu Zemlje v središču Ljubljane postavilo inštalacijo, s katero želi razširiti zavedanje o pomenu trajnostnih in krožnih rešitev na področju opremljanja doma. "Pomembna ambicija podjetja Ikea je postati krožno podjetje do leta 2030 in navdihniti ter omogočiti ljudem boljši vsakdan znotraj omejitev našega planeta," so zapisali v podjetju, ki poziva k trajnostni potrošnji, katerega korak naprej je spreminjanje dojemanja rabljenega pohištva.