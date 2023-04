Reševanje hudo poškodovane jamarke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Dolenji vasi pri Cerknici je pri raziskovanju nove jame prišlo do nesreče. Na globini približno 100 metrov v sicer stopnjastem breznu je jamarki Jamarskega društva Rakek na glavo padel večji kamen. Štirje jamarji so ostali ob njej, saj je bila nezavestna, eden iz skupine jamarjev pa je prišel iz jame in obvestil o nesreči.