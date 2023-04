Dobrodelna gesta: ko je breme novega šolskega leta preveliko

Vse do 31. avgusta je v vseh Eurospinovih trgovinah na prodaj posebna sestavljanka po ceni 1,99 evra na kos. Vsak bo z nakupom prispeval en evro v dobrodelni sklad za nakup šolskih potrebščin otrokom iz socialno ogroženih družin. Dobrodelna kampanja poteka v sodelovanju podjetja Eurospin EKO d. o. o. in Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).

Foto: Shutterstock

Kaj imajo skupnega 70-letnica delovanja Zveze prijateljev mladine Slovenije, svetovno košarkarsko prvenstvo in družbena odgovornost Eurospina? Odgovor se skriva v imenitni dobrodelni sestavljanki, ki je na prodaj v vseh Eurospinovih trgovinah. Akcijo lahko podpre vsak, in sicer z nakupom sestavljanke v trgovinah, v katerih sta na voljo dve različici s čudovitimi ilustracijami, ki prikazujeta otroško igro na košarkarskem igrišču. Z Eurospinovima sestavljankama se bodo otroci zagotovo zabavali, ustvarjalno preživljali prosti čas in trenirali svoje male sive celice.

Z letošnjo dobrodelno kampanjo želi Eurospin predvsem olajšati nakup šolskih potrebščin otrokom iz socialno ogroženih družin obenem pa nasloviti problematiko pomanjkanja gibanja otrok in mladostnikov. Pretekla leta epidemije in z njo povezanih zaprtij so prenekateremu otroku onemogočila rekreacijo in izvajanje športnih aktivnosti. S tem je bila povzročena vidna škoda v telesnem in gibalnem razvoju otrok.

Eurospin želi z družbeno odgovornimi projekti otrokom omogočiti brezskrbno in igrivo odraščanje. Zato bodo v podjetju poleg nakupa šolskih potrebščin poskrbeli tudi za obnovo košarkarskega igrišča na osnovni šoli Zadobrova v Ljubljani. "S tem bomo otrokom zagotovili varno in funkcionalno igrišče, na katerem se bodo lahko igrali, razvijali svoje športne sposobnosti in kakovostno preživljali prosti čas z vrstniki," je pojasnila Natalija Pagon, vodja marketinga v podjetju EUROSPIN EKO, d. o. o.

Foto: Eurospin Eko

Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS, je ob začetku kampanje poudarila: "Z vsemi svojimi programi se trudimo vzpostavljati enake možnosti za otroke in mlade. Programi izobraževanja, zabave in socializacije so pomembni za to, da otrokom ostane prijeten spomin na druženje. Da v ZPMS to lahko uresničujemo, vedno znova za pomoč zaprosimo posameznike in podjetja; Eurospin je eden od takih, ki nam vedno priskočijo na pomoč. Z vso gotovostjo lahko trdim, da bo tudi letošnja dobrodelna kampanja, že peta po vrsti, presegla vse zastavljene cilje."

