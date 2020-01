Iščejo slovenske učitelje za delo v Bruslju in Luksemburgu

Začasna napotitev na delo v tujino s polnim delovnim časom traja devet šolskih let, izjemoma se lahko podaljša na 12 let.

Začasna napotitev na delo v tujino s polnim delovnim časom traja devet šolskih let, izjemoma se lahko podaljša na 12 let. Foto: Getty Images

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo poziv za napotitev na delo v evropskih šolah v Bruslju in Luksemburgu.

Izbrani učitelji ali učiteljice bodo delo začeli opravljati 1. septembra 2020.

Kakšen kader išče ministrstvo:

- učitelja oziroma učiteljico za poučevanje slovenščine na primarni stopnji na Evropski šoli Bruselj I,

- učitelja oziroma učiteljico za poučevanje slovenščine in še enega predmeta na sekundarni stopnji na Evropski šoli Bruselj I,

- učitelja oziroma učiteljico za poučevanje angleščine kot tujega jezika na sekundarni stopnji na Evropski šoli Luksemburg II.

Delo traja devet šolskih let

Začasna napotitev na delo v tujino s polnim delovnim časom traja devet šolskih let pod pogojem, da je napotena oseba pozitivno ocenjena po dveh letih in po petih letih službovanja, so zapisali na spletnih straneh ministrstva. Izjemoma se začasna napotitev lahko podaljša na 12 let.

Med začasno napotitvijo na delo v evropsko šolo učitelj oziroma učiteljica ostane v delovnem razmerju pri svojem delodajalcu v Sloveniji. Delo se izvaja v izrazito večjezičnem in večkulturnem okolju, zato sta poleg osnovne usposobljenosti za delo pomembna tudi znanje tujih jezikov in sposobnost delovanja v jezikovno in kulturno raznolikem okolju, so še zapisali.

Foto: Getty Images

Slovenija v sistemu evropskih šol

Kot so še dodali na spletnih straneh ministrstva, se je Slovenija leta 2004 z vstopom v Evropsko unijo vključila tudi v sistem evropskih šol s sedežem v Bruslju, ki so ga ustanovile države članice EU.

Prva evropska šola je bila ustanovljena leta 1953 v Luksemburgu, danes pa deluje 13 evropskih šol v šestih državah članicah. V državah članicah EU delujejo tudi akreditirane evropske šole, med katerimi je Evropska šola Ljubljana, ki je začela izvajati program 1. 9. 2018. Cilj sistema evropskih šol je izobraževati in vzgajati otroke iz različnih držav v njihovem maternem jeziku, v duhu tesnega sodelovanja in sobivanja v raznolikem medkulturnem okolju, so še zapisali.

Več podrobnosti lahko preberete na spletnih straneh ministrstva.