Institut Jožefa Stefana napoveduje, kaj nas čaka

Smo na začetku četrtega vala epidemije in v obdobju, ko imajo glavno vlogo pri razvoju epidemije uvožene okužbe, v projekciji širjenja covid-19 v Sloveniji ocenjujejo na Institutu Jožef Stefan (IJS). V njihovi senci verjetno že narašča lokalno okuževanje, so še opozorili.

Da se četrti val ne bo preveč razširil, bi bilo dobro, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni, so še poudarili. "Epidemijo bomo ustavili in obvladovali ljudje s cepljenjem in samozaščitnim obnašanjem vseh in vsakega posebej. Modelske projekcije ne morejo ustaviti epidemije, lahko pa nam pomagajo razumeti, kako naša ravnanja vplivajo na širjenje virusa," so zapisali.

Tedensko povprečje okuženih oseb je po podatkih IJS trenutno 58. Število dnevno pozitivnih oseb v starostni skupini nad 65 let predvidoma upada. Upada tudi zasedenost bolnišničnih kapacitet, raste pa dnevni sprejem v bolnišnice. Število dnevno potrjenih uvoženih okužb je deset.

"Uvožene okužbe so obravnavane, kot da bi nastale z lokalnim okuževanjem v Sloveniji. To je poimenovano tudi efektivno reprodukcijsko število. Je dober kazalnik trenutne dinamike epidemije. Lokalno reprodukcijsko število je število oseb, ki jih v povprečju okuži posamezni okuženi v Sloveniji," so pojasnili.

Foto: Inštitut Jožef Stefan

Epidemija narašča

Efektivno reproduktivno število vseh pozitivnih testov je 1,05, kar pomeni, da epidemija narašča. Upadala bi, če bi bilo reprodukcijsko število manjše od 1. Število pozitivnih oseb, ki so se okužile v lokalnem okolju, je 0,77. Ob tem so opozorili, da dejstvo, da je ta številka manjša od 1, za upadanje epidemije ne zadošča, saj okužbe tudi uvažamo. "Velja opozoriti, da širitev virusa v populaciji opazujemo s približno enotedenskim zamikom, kar predstavlja dobo od okužbe do rezultata testa," so zapisali.

V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec. Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,2 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 500. prebivalec. V drugem in tretjem valu se je do zdaj okužila približno dobra tretjina prebivalstva. Trenutno je delež kužnih približno 0,05 odstotka prebivalstva oz. približno vsak 2000. prebivalec, so pojasnili.

Opozorili so tudi na naraščanje različice delta, ki je približno 60 odstotkov bolj kužna od različice alfa. Dodali so, da je različica delta v Sloveniji zdaj že verjetno prevladujoča.