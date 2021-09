Inšpektorji ob preverjanju PCT pogoja izrekli 244 ukrepov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Inšpektorji so v nadzoru izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) od 6. do 26. septembra pregledali 3.521 objektov in izdali 244 ukrepov, od tega 12 sankcij po zakonu o prekrških, 105 opozoril po navedenem zakonu ter 127 ostalih upravnih ukrepov, je na vladni tiskovni konferenci pojasnila Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata.

Od 6. do vključno 26. 9. 2021 so inšpektorji sicer skupno opravili 7.857 nadzorov, ob tem je bil delež neskladnih objektov oziroma lokacij desetodstoten, je po seji vlade povedala zdravstvena inšpektorica Deana Potza.

Glede izpolnjevanja pogoja PCT je Zdravstveni inšpektorat izvedel 326 nadzorov na področju notranjih javnih prostorov, zdravstvene dejavnosti, nastanitvenih objektov in gostinskih obratov znotraj teh objektov, higienske nege in drugih storitvenih dejavnosti. Izrekli so skupno deset opozoril ter dve prekrškovni sankciji v skupni vrednosti 800 evrov.

Nekateri inšpektorati, tudi zdravstveni, so nadzore opravljali tudi v spremstvu televizijskih kamer; predvsem na področju gostinstva in higienske nege. Izrečenih je bilo 63 prekrškovnih sankcij, 383 opozoril po Zakonu o prekrških in 227 upravnih ukrepov.

Glede izpolnjevanja pogoja PCT je bilo nadzorovanih 3.521 objektov in izdanih 244 ukrepov. Zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT je bilo izdanih 244 ukrepov; od tega 12 sankcij po Zakonu o prekrških, 105 opozoril po Zakonu o prekrških ter 127 ostalih upravnih ukrepov.

Ne spoštujejo ukrepa karantene oziroma izolacije

Pri skoraj 3.500 opravljenih nadzorih spoštovanja karantene je bil po besedah Potze v 335 primerih podan sum, da ukrep karantene oziroma izolacije ni bil spoštovan, prekrškovni postopki so v teku.

"Preglede smo opravljali tudi pri zavezancih, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v prihodnje pa načrtujemo nadzor na kopališčih zaradi nedavne spremembe odloka, ki tudi tam zahteva spoštovanje pogoja PCT," je še, kot piše STA, napovedala Potza.

Nadzor izvajanja cepljenja proti covid-19 se izvaja po prijavah, je pojasnila Potza. Prejeli so eno prijavo zoper vse cepilne centre in mobilne enote za cepljenje zaradi domnevnega nespoštovanja pogoja PCT. "Neskladja v povezavi z odlokom niso bila ugotovljena, zato je bil postopek ustavljen," je povedala Potza.

Primeri dobre prakse

"Iz poročil posameznih inšpektoratov lahko izpostavimo nekaj primerov dobre prakse. Inšpektorat za kulturo in medije navaja, da je organizator koncerta v Mestnem parku Trbovlje ogradil prostor prireditve in obiskovalcem prireditve nadel posebne zapestnice," je še dejala inšpektorica.

Kot dober primer je izpostavila tudi Slovensko narodno gledališče Maribor, kjer je organizator k spoštovanju pogojev PCT pozival tudi po zvočniku.

Inšpektorat za šolstvo in šport izpostavlja, da fitness studii spoštujejo odlok ter dejansko preverjajo izpolnjevanje PCT pogoje za vse, ki pridejo na vadbo. Tudi proračunska inšpekcija navaja, da imajo vsi njihovi zavezanci zgledno poskrbljeno za vsa nujna zaščitna sredstva, kar pomeni, da so razkužila nameščena na vhodih in znotraj stavb; prav tako so nameščene pregrade med sodelavci, ki sedijo v isti pisarni.

Deana Potza: Sistem PCT je namenjen temu, da dejavnosti ostajajo odprte; v podobnih pogojih lansko leto oziroma letošnjo pomlad - kot vemo - niso bile. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 29, 2021

"Aktivnosti vseh inšpektoratov v povezavi s spoštovanjem PCT se nadaljujejo. Cilj nadzora ni sankcioniranje kršiteljev, temveč spodbujanje spoštovanja vladnih ukrepov ter vidnost inšpektorjev na terenu; čemur inšpektorati tudi sledijo," je še poudarila Deana Potza.

Globe, ki jih za kršitve predpisuje Zakon o nalezljivih boleznih:

- za pravno osebo znašajo od štiri tisoč do sto tisoč evrov; polovico manj za samostojne podjetnike posameznike – torej od dva tisoč do petdeset tisoč evrov,

- v obeh primerih pa znaša globa za odgovorno osebo od najmanj 400 do maksimalno štiri tisoč evrov.