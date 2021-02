Maribor: v dveh lokalih kršili ukrepe za zajezitev virusa

Mariborski policisti so v četrtek dopoldne skupaj z zdravstvenimi in davčnimi inšpektorji izvedli skupen nadzor nad spoštovanjem vladnih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Več kršitev so med drugim ugotovili tudi v dveh gostinskih lokalih, in sicer na območju Pobrežja in Tabora. Lastnico enega od lokalov zato čaka nadaljnji postopek.