Inšpektorji intenzivno preverjajo izpolnjevanje pogoja PCT #video

Na terenu se nadaljujejo inšpekcijski nadzori. Pri vsakem tretjem nadzoru inšpektorji ugotovijo kršitev, a so te večinoma manjše, za kar dobijo kršitelji le opozorilo. Na preverjanje PCT pa so se že dobro navadil tudi gostje, ki se v veliki večini strinjajo z ukrepom. Inšpekciji se je danes na terenu pridružila ekipa Planet TV.

Prvi korak: pregled opozoril in nadzor preverjanja pogoja PCT, drugi korak: preverjanje razkuževalnikov, razdalje in nošnje mask, tretj korak: preverjanje, ali tudi zaposleni izpolnjujejo pogoj PCT. Ali se vsi delodajalci in zaposleni držijo navodil na terenu te dni še bolj intenzivno preverjajo inšpektorji.

Delodajalci takšne nadzore vzamejo pozitivno, razloži inšpektor Darko Gradišnik, ki je v zadnjih dveh dneh opravil sedem nadzorov nad delodajalci. Bistvo je, da mora delodajalec zagotovit, da oseba, ki ne izpolnjuje pogoj PCT, ne more vstopit v stavbo, pojasni Gradišnik.

"Inšpektorji so preverili, če zračimo, če nosimo zaščitne maske, koliko nas je v pisarni. Cepljen sem že neki časa, podpiram to, brez problemov," je povedal Tomaž Gluhar, zaposleni na Upravni enoti Ljublana.

Za manjše kršitve, kot je denimo prazen razkuževalnik, pa delodajalec prejme le opozorilo. "En razkuževalnik je bil prazen, ampak ker so bili ostali polni, je neznatna zadeva, zadevo bodo dopolnili," pove Gradišnik.

Kaj pa gostinci?

Potrdila v rokah, pripravljene kode na mobilnih telefonih. Pred vrati pa gostinci, ki potrdila gostov pozorno preverjajo. A srečujejo se z ljudmi, ki pogojev ne izpolnjujejo.

"Danes smo imeli dva primera, ko smo skoraj klicali policijo. Ljudje se še ne zavedajo dobro, da je PCT zgodba normalnega življenja v trenutni situaciji," povedo v priljubljeni ljubljanski gostilni.