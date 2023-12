Inšpekcija v nadzoru gostinskih stavb ugotovila več nelegalnih objektov

Gradbeni inšpektorji so v nadzoru gostinskih stavb ugotovili devet nelegalnih objektov, med drugim gre za prizidave k objektom in nadstrešnice gostinskih vrtov. V treh drugih primerih so do izdaje uporabnega dovoljenja prepovedali uporabo delov objektov.

Kot je danes objavil inšpektorat za naravne vire in prostor, v okviru katerega deluje gradbena inšpekcija, so v akciji nadzora gostinskih stavb preverjali zagotavljanje izpolnjevanja bistvenih zahtev objektov, ali objekti zagotavljajo dostopnost grajenega okolja, ali se gradijo in rekonstruirajo tako, da zagotavljajo dostopnost grajenega okolja, ali se vzdržujejo tako, da zagotavljajo dostopnost grajenega okolja in ali so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za začetek uporabe objektov.

Obravnavali so objekte, za katere je inšpekcija prejela pobudo za izvedbo inšpekcijskega nadzora zaradi suma uporabe brez ustreznih dovoljenj. Opravili so 74 inšpekcijskih pregledov.

Izdali so 16 inšpekcijskih odločb, v štirih primerih pa so odpravo manjših nepravilnosti odredili na zapisnik.

Devet nelegalnih objektov

Ugotovili so devet nelegalnih objektov, in sicer zaradi prizidka na severni strani hotela v Laškem, dveh lesenih gostinskih objektov v Polzeli, terase gostinskega objekta v Trnovski vasi, nadstrešnice, ki pokriva gostinski vrt v Gorišnici, prizidave objekta industrijske hale na Ptuju, mizarske delavnice in skladišča mizarske delavnice na Ptuju ter gostinskega vrta v Rimskih Toplicah.

Dve odločbi so izdali zaradi spremembe namembnosti z rekonstrukcijo objektov v Velenju, v katerem delujeta gostinska obrata. Objekta se ne sme uporabljati, dokler zanju ne bo pridobljeno novo dokončno oz. pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Fotografija je simbolična. Foto: STA ,

Primeri neskladne uporabe

Tri odločbe so izdali zaradi neskladne uporabe objektov. Pri hotelu ob Soči v Bovcu je prepovedana uporaba stanovanja, ki je urejeno v hotelskem apartmaju v mansardi in podstrešju stavbe A hotela, a zanj ni bilo spremenjeno gradbeno dovoljenje. V drugem primeru je prepovedana uporaba dela hotela v Rogaški Slatini, saj se ga je uporabljalo brez uporabnega dovoljenja. V tretji zadevi pa se, ker ni uporabnega dovoljenja, ne sme uporabljati prizidek h gostinskemu objektu v Vojniku. Vse tri prepovedi uporabe veljajo do izdaje uporabnega dovoljenja.

Ne omogočajo neoviranega dostopa

V zvezi z bistveno zahtevo univerzalne graditve in rabe objektov so izdali dve odločbi.

Gostinska objekta v Trnovski vasi in v Dravogradu nista zagotovila neoviranega dostopa za ljudi s funkcionalno oviranostjo, pri objektu v Dravogradu ni bilo pravilno označeno parkirišče za invalide.

V akciji so uvedli 41 upravnih inšpekcijskih postopkov. Doslej je bilo odločeno o 29 zadevah, v ostalih pa ugotovitveni postopki še niso končani.