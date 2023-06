Inšpektorica ustavila posek dreves na Rožniku

Mestna občina Ljubljana je z naročilom sečnje dreves v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib razburila civilno družbo in številne posameznike, ki so poseku nasprotovali. Sečnja na pet hektarjev velikem območju, ki jo je z odločbo dovolil Zavod za gozdove Slovenije, je stekla decembra lani, sredi januarja pa so morali dela zaradi razmočenega terena zaustavili. Po podatkih inšpekcije, ki jih navaja omenjeni medij, je podjetje Tisa, ki izvaja sečnjo, porušila 200 odkazanih dreves od 389.

Inšpektorica za naravo in vode je nato sredi maja izdala odločbo, s katero je ustavila posek dreves, dokler ljubljanska občina ne pridobi naravovarstvenih pogojev in mnenja zavoda za varstvo narave.

Občina se lahko pritoži na odločitev inšpektorice, vendar poseka dreves ne sme nadaljevati, tudi če bo svojo pravico iskala na ministrstvu za naravne vire in prostor, ki bo odločalo o morebitni pritožbi.