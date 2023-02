Informativni dnevi na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije – 17. in 18. februar

Oglasno sporočilo

Foto: Getty Images

Predstavljamo ti edinstven interdisciplinarni študijski program, ki ti bo omogočil pridobivanje kakovostnega in strokovnega znanja na področjih zgodovine, kulture in umetnosti, jezikoslovja in književnosti, filozofije, sodobne umetnosti, prava, okoljevarstva, geografije, turizma, mednarodnih odnosov, naravovarstva, gospodarstva … Študijski program, katerega osnovno področje je humanistika, vendar sega onkraj le-te in se povezuje s področji, kot so politologija, pravo in ekonomija.

Tovrstni študijski program Slovenski študiji izvaja Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, članica Nove univerze. Je edina fakulteta v Sloveniji in na svetu, ki ponuja študij slovenoslovja, torej študij o slovenstvu, slovenski kulturi in državi z željo in vizijo usposabljati kreativne, motivirane, zavedne in odgovorne predstavnike slovenske družbe. Po zaključku univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa Slovenski študiji je mogoče študij nadaljevati tudi na drugi (magistrski študij) in tretji (doktorski študij) stopnji.

S študijem na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije boš pridobil številne priložnosti in možnosti za razvoj uspešne karierne poti ter odlične zaposlitvene možnosti. V času študija te bodo spremljali vrhunski domači predavatelji in raziskovalci z mednarodnimi izkušnjami.

Dodiplomski univerzitetni študijski program Slovenski študiji zaključiš z obvezno študijsko prakso, ki pripomore k dodatnemu usposabljanju za kreativna delovna mesta in ponuja različne možnosti vključitve v delovni proces.

Naši diplomanti se zaposlujejo kot svetovalci v diplomaciji, novinarji, ustvarjalci v kreativnih in kulturnih industrijah, v javni upravi in drugih državnih službah, v kulturnih in turističnih organizacijah, občinski upravi, gospodarstvu in pri drugih razvojnih projektih; kot strokovnjaki v muzejih, arhivih, založbah, knjižnicah; na področju dela z medijskimi komunikacijami, kulturno in naravno dediščino, literarnimi in zgodovinskimi vedami, digitalno humanistiko itd.

Študij na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije je drugačen od študija na preostalih fakultetah, saj v ospredje postavlja interaktiven in individualen pristop do študenta. Fakulteta aktivno izvaja tudi projekt Erasmus+, ki omogoča študijsko in raziskovalno internacionalizacijo; študijske izmenjave študentov in profesorjev ter mednarodno institucionalno povezovanje.

Verjamemo, da je študij ob vrhunskem akademskem kadru, kjer je študent prioriteta, odlična naložba v prihodnost, zato te prijazno vabimo, da se nam pridružiš na informativnem dnevu 17. ali 18. februarja in prisluhneš podrobnejši predstavitvi študija na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije, spoznaš del akademskega zbora, se seznaniš s študijskim procesom in mnenji študentov ter tako prejmeš informacije iz prve roke.

Več informacij najdeš tudi na spletni strani: https://fsms.nova-uni.si/.



Pridruži se slovenskim intelektualcem, ki potujejo skozi zgodovino, filozofijo, kulturo in geopolitiko, tudi ti! Foto: Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Ko izbiraš prihodnost, izberi slovensko! Informativni dnevi: 17. in 18. 2. 2023 Prijavni roki na dodiplomske študijske programe:

17. 2.–20. 3. 2023 Več na: https://fsms.nova-uni.si/

Naročnik oglasnega sporočila je NOVA UNIVERZA, FAKULTETA ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE.